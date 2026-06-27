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Дешевле не будет? В столицах стран Балтии снижаются цены на топливо 0 134

Наша Латвия
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топливо подешевело
ФОТО: pixabay

На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в столицах стран Балтии снизились, за исключением цены на бензин в Вильнюсе, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо было самым дорогим в Вильнюсе, а меньше всего оно стоило в Таллинне.

В Риге на АЗС "Circle K" на улице Краста цена бензина 95-й марки за неделю снизилась на 1,1% и составила в пятницу 1,754 евро за литр. Цена дизтоплива уменьшилась на 2,3% до 1,694 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю бензин 95-й марки стоил 1,669 евро за литр, что на 0,3% больше, чем неделей ранее, а цена дизтоплива снизилась на 0,9% до 1,739 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки снизилась на 0,6% до 1,719 евро за литр, а цена дизтоплива - на 1,2% до 1,639 евро за литр.

Цена на автогаз за неделю снизилась во всех столицах стран Балтии. В Риге цена она уменьшилась на 6,2% и составила в пятницу 0,915 евро за литр, в Вильнюсе - на 2,2% до 0,879 евро за литр, а в Таллинне литр автогаза стоил 0,984 евро, что на 0,5% меньше, чем неделей ранее.

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#Рига #страны Балтии #Вильнюс #АЗС
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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