На реализацию приоритетных проектов региональных и местных автодорог в регионах на восточной границе, финансирование для которых в настоящее время не выделено, необходимо 152 млн евро, следует из презентации Министерства сообщения, которая была в субботу представлена на закрытой части внеочередного заседания правительства.

Минсообщения подготовило оценку ситуации в сфере сообщения в восточных регионах, которая свидетельствует о том, что в целом на восточной границе в очень плохом состоянии находятся 8% главных автодорог, в плохом состоянии - 10%.

Что касается региональных автодорог с асфальтовым покрытием, то в очень плохом состоянии находятся 17%, в плохом - 14%. В свою очередь среди дорог с гравийным покрытием в плохом состоянии находятся 59% региональных дорог.

Из местных автодорог с асфальтовым покрытием в восточных регионах в очень плохом состоянии находятся 9%, в плохом - 12%. Среди дорог с гравийным покрытием в плохом состоянии находятся 55% местных автодорог.

Как указало Минсообщения, в 2026 году для восточных регионов предусмотрено 42,494 млн евро, или 36% общего доступного финансирования для государственных автодорог, а в 2027 году - 54,364 млн евро, или 50%.

В рамках приоритетных проектов, финансирование для которых в настоящее время не выделено, работы необходимо провести на 272 км дорог, на что требуется 111 млн евро. Проекты включают работы на автодорогах Виляка-Зайцева-граница России (Педедзе) (P42), Литене-Алуксне (P43), Гулбене-Балви-Виляка-граница России (Виентули) (P35), Резекне-Гулбене (P36), Виляка-Карсава (P45) и др.

В рамках приоритетных проектов на местных автодорогах работы необходимо провести на 126 км, на что требуется 41 млн евро. Проекты включают работы на автодорогах Василева-Вишки-Гравери (V676), Нирза-Лаудери (V544), Рускулова-Берзпилс (V493), Екабпилс-Дигная-Илуксте (V783) и др.