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Маразм крепчал... За грохот в небе Риги и беспокойство горожан никто ответственности на себя не взял 0 83

Наша Латвия
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижская дума
ФОТО: LETA

После громких тренировочных полетов военных самолетов, прошедших в пятницу во второй половине дня, которые застали врасплох и напугали многих жителей Риги, ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за недостаточное информирование общественности.

В Национальных вооруженных силах (НВС) пояснили, что полеты, нарушившие покой граждан в пятницу, не были связаны ни с НВС, ни с миссией патрулирования воздушного пространства НАТО в Балтии. Полеты проходили в рамках подготовки к мероприятию "Baltic International Airshow 2026", и их выполняли самолеты военно-воздушных сил стран НАТО, приглашенные организаторами.

Получив вопросы от населения, НВС поддержали коммуникацию организаторов мероприятия, разместив на платформе "X" пост, чтобы проинформировать жителей об уже состоявшихся и планируемых тренировочных полетах. В разделе комментариев к публикации пользователи высказали критику по поводу запоздалого информирования населения.

Как подтвердил "Delfi", организатор авиашоу Артур Шлосбергс, в пятницу после обеда над Ригой проходили тренировочные полеты истребителя ВВС Венгрии "Saab JAS-39C Gripen" и самолета ВВС Словении "Pilatus PC-9M Hudournik". Что касается оповещения населения, то, как сообщил Шлосбергс, организаторы проинформировали Рижскую думу, чтобы она дальше оповестила общество, но, видимо, они "не оповестили, хотя обычно информировали"...

Маразм крепчал...

Подробнее о случившемся читайте здесь

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#НАТО #Рига #протесты
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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