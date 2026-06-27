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Недовольные оценкой: как в Латвии оспорить результат школьных экзаменов 0 194

Наша Латвия
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школьник на экзамене
ФОТО: BB.LV/AI

Во второй половине июня станут известны результаты школьных экзаменов. Что делать, если ученика не устраивает полученная оценка за тот или иной экзамен? Существует ли в Латвии практика обжалования результатов экзаменов? Допускается ли пересдача, если ученик в первый раз «не дотянул»?

В качестве эксперта на портале bb.lv выступает старший эксперт отдела коммуникации и публичности программ Государственного агентства развития образования Яна Вейнберга:

– Если ученик не удовлетворён оценкой, полученной на централизованном экзамене, он имеет право подать в Государственное агентство развития образования (ГАРР) заявление с просьбой пересмотреть результат экзамена. Что касается централизованных экзаменов за 9-й класс, апелляционное заявление можно подать до 25 июля 2026 года, а по результатам централизованных экзаменов средней школы — до 2 августа 2026 года.

Такое заявление может подать сам ученик, если он совершеннолетний. Если нет, то апелляцию подают родители несовершеннолетнего ученика.

Заявление рассматривается в течение месяца со дня подачи. Заявление, подписанное электронно, нужно отправить на э-почту [email protected] или на официальный электронный адрес ГАРР.

В течение одного учебного года соответствующий централизованный экзамен можно сдавать только один раз. Если на централизованном экзамене средней школы в 11-м классе не достигнут минимальный порог оценки, этот экзамен можно повторно сдавать на том же уровне в 12-м классе. Однако следует учитывать, что в одном учебном году по одному предмету централизованный экзамен можно сдавать только на одном уровне.

Если на централизованных экзаменах основной школы не получена достаточная оценка, ученик повторно продолжает обучение в течение еще одного учебного года в 9-м классе, и в конце повторного учебного года снова сдаёт централизованные экзамены, по которым оценка была ниже минимального порога (в 2026 году — 15%).

Если не сдан только один экзамен, ученик может начать обучение по отдельным профессиональным образовательным программам (срок обучения — 3 года). А в следующем учебном году может повторно сдать централизованный экзамен по предмету, который ему не удалось сдать с первого раза.

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#образование #спрашиваете — отвечаем #Латвия #экзамены #школьники
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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