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Пассажиры исчезают в плохую погоду: Рига ищет желающих прокатиться на трамваях 0 414

Наша Латвия
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамвай
ФОТО: LETA

В первом квартале текущего года предприятие общественного транспорта «Ригас сатиксме» перевезло меньше пассажиров, чем за тот же период прошлого года.

А почему пассажиров стало меньше, в отчёте предприятия объясняется просто: суровые погодные условия зимой – люди, кто мог, работали из дома, сократили повседневные поездки. А ещё особо неблагоприятные условия в отдельные дни…

На конец марта 2026 года у предприятия насчитывалось 737 единиц транспортных средств, в том числе 366 дизельных автобусов, 224 троллейбуса, 95 трамвайных составов и 52 электробуса.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки на автобусах, трамваях и троллейбусах в Риге, а также управляет автостоянками на улицах города. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

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#Рига #погода #транспорт #рижская дума #трамваи #Ригас Сатиксме #пассажиры #автобусы #общественный транспорт
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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