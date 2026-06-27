В первом квартале текущего года предприятие общественного транспорта «Ригас сатиксме» перевезло меньше пассажиров, чем за тот же период прошлого года.

А почему пассажиров стало меньше, в отчёте предприятия объясняется просто: суровые погодные условия зимой – люди, кто мог, работали из дома, сократили повседневные поездки. А ещё особо неблагоприятные условия в отдельные дни…

На конец марта 2026 года у предприятия насчитывалось 737 единиц транспортных средств, в том числе 366 дизельных автобусов, 224 троллейбуса, 95 трамвайных составов и 52 электробуса.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки на автобусах, трамваях и троллейбусах в Риге, а также управляет автостоянками на улицах города. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.