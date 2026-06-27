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Помните, сколько у человека зубов? В воскресенье в Риге будет на градус больше! 0 112

Наша Латвия
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Будет очень жарко

Если у взрослого человека в идеале должно быть 32 зуба, то столбики термометров в Риге в воскресенье могут подняться до +33 градусов. По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, западные и центральные районы страны окажутся во власти сильной жары.

Ночью будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит +15...+20 градусов, лишь местами на востоке страны будет немного прохладнее.

В Риге ночью также ожидается небольшая облачность, а воздух остынет лишь до +18...+20 градусов.

Днем сохранится преимущественно солнечная и сухая погода, временами с небольшой облачностью.

Во многих районах Латвии установится сильная жара. В западных и центральных регионах воздух прогреется до +29...+34 градусов, а на побережье Рижского залива и на востоке страны температура составит +24...+28 градусов.

В столице синоптики обещают +31...+33 градуса.

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#Рига #климат #погода #Латвия #прогноз #жара #ночь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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