Если у взрослого человека в идеале должно быть 32 зуба, то столбики термометров в Риге в воскресенье могут подняться до +33 градусов. По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, западные и центральные районы страны окажутся во власти сильной жары.

Ночью будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит +15...+20 градусов, лишь местами на востоке страны будет немного прохладнее.

В Риге ночью также ожидается небольшая облачность, а воздух остынет лишь до +18...+20 градусов.

Днем сохранится преимущественно солнечная и сухая погода, временами с небольшой облачностью.

Во многих районах Латвии установится сильная жара. В западных и центральных регионах воздух прогреется до +29...+34 градусов, а на побережье Рижского залива и на востоке страны температура составит +24...+28 градусов.

В столице синоптики обещают +31...+33 градуса.