Правительство Латвии сегодня на выездном заседании в Латгалии утвердило поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате военных инцидентов.

Поправки устанавливают, как государство будет возмещать прямой ущерб, причиненный прилетом дронов и другими военными инцидентами жителям, предприятиям и общественной инфраструктуре.

Согласно предлагаемому регулированию, государство сможет компенсировать до 90% прямых убытков, если имущество застраховано от военных рисков или если такой вид страхования отсутствует на рынке.

Если же страхование от военных рисков доступно, но собственник не оформил полис, размер компенсации составит до 75% понесенных убытков.

Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба в результате таких инцидентов для посевов, лесов и животных, находящихся в собственности или владении юридических или физических лиц, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение трех рабочих дней нужно обратиться в Службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации.

В отношении другого недвижимого имущества и вещей, находящихся в собственности или владении юридического или физического лица, в течение трех рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития.

Непонятно, почему установлен столь жесткий – трехдневный – срок для подачи заявления о компенсации? И, что будет, если разоренный домовладелец сможет дойти до латвийских бюрократов только на четвертый день?

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