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Премьер Латвии негодует: из полутысячи бомбоубежищ построили только одно 2 570

Наша Латвия
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: бомбоубежище
ФОТО: Виталий Вавилкин

Совершенно очевидно, что вопрос создания убежищ в Латвии в рамках действующей системы полностью провален. Об этом сегодня после внеочередного выездного заседания правительства в Латгалии заявил премьер-министр Андрис Кулберг.

«Было подано 509 проектов, финансируемых при поддержке Евросоюза, но реализован только один», — так премьер охарактеризовал нынешнюю ситуацию.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительство приняло решение полностью пересмотреть существующую систему. В течение двух недель должны быть подготовлены предложения по внедрению унифицированного решения для строительства убежищ.

«Мы будем использовать единый стандарт, чтобы такие убежища можно было строить быстро, эффективно и уже в ближайшее время», — сказал Кулберг.

Премьер отметил, что Латвии следует брать пример с Украины, где подобные вопросы умеют решать не только «на бумаге», но и на практике. Одним из стандартных решений там являются типовые железобетонные убежища третьей категории, устанавливаемые возле многоквартирных домов. В них жители могут быстро укрыться, например, во время атаки беспилотников.

Как уже сообщал bb.lv, сегодня в военной базе Национальных вооружённых сил «Лузнава» в Резекненском крае проходит внеочередное заседание Кабинета министров.

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#кабинет министров #Украина #кризис #Латвия #строительство #Евросоюз #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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