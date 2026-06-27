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Шаровая молния. Насколько реально ей заглянуть в ваше окно? 2 1343

Наша Латвия
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шаровая молния

С наступлением жары обычные летние грозы порой перерождаются в малоизведанное явление под названием шаровая молния. Загадочный светящийся шар может представлять серьезную угрозу, но, зная простые правила поведения, уберечься от него не составит труда.

Загадка для ученых

О природном явлении по имени «шаровая молния» человечество знает с XII века, когда левитирующий электрический заряд прожег крышу английской церкви в Кентербери.

тех пор грозовой поток рассматривался, скорее, как божья кара, пока целый ряд ученых не начал развивать новые представления об этом объекте. Известно, что такие молнии погубили немало людей. Так, в 1753 году во время опытов в лаборатории Санкт-Петербурга электрический шар унес жизнь ученого Георга Рихмана.

Опыты над явлением проводил и небезызвестный Никола Тесла, но, кроме создания газового заряда в виде шара, никаких выводов ему сделать не удалось. Удачу в разгадке феномена в 1958 году пытал Петр Капица. В своем резонаторе он смог создать парящий газовый шар, меняющий цвета. Современные ученые сходятся во мнении, что шаровая молния — это сгусток плазмы, который образуется при электрическом разряде во влажном воздухе.

Возникает в жару

Несмотря на мистический ореол вокруг левитирующих шаров, доподлинно известно, что явление образуется в момент удара классической молнии о землю. В это время пучок электронов генерирует излучение, которое, в свою очередь, создает сферу, начиненную электромагнитной энергией.

«Чаще всего шаровая молния наблюдается на Северном Кавказе, где граница между холодными и теплыми воздушными массами наиболее резкая», — отмечает метеоролог Татьяна Позднякова.

Частотой появления шаровых молний регион обязан гористой местности, откуда на землю спускается холодный воздух, образуя кучевые облака над побережьем.

Тем не менее шаровая молния так же опасна, как и обычная. По размеру явление может напоминать теннисный мячик круглой или овальной формы, способный поражать дома, деревья и случайных прохожих.

Как уберечься от шаровой молнии?

По словам эксперта, больше всего шаровая молния «любит» движение.

«Шаровая молния движется в ведущем ее потоке и обжигает первое, что встретится ей на пути», — констатирует эксперт.

Главное правило при виде шаровой молнии — не двигаться, чтобы не увлечь за собой поток воздуха, который спровоцирует шар полететь за вами. Давно известно, что прогулки в грозу — плохая идея, и, если погода испортилась, лучше сразу найти надежное укрытие.

Природа шаровой молнии объясняет феномен ее попадания в открытые окна. Легкий энергетический шарик затягивает сквозняком в помещение, где он может нанести ущерб, совершенно непропорциональный его скромным размерам. Чтобы обезопасить свой дом, достаточно просто держать окна закрытыми во время разгула стихии.

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#электричество #безопасность #гроза #ученые
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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