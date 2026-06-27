Дроны в воздухе не дают спокойно жить и в перспективе видится, что это только начало. Поэтому закономерен вопрос, а что будет, если этот дрон упадет на крышу родного латвийского дома?

Специалист страховой компании BTA любезно пояснила, что в "настоящее время ущерб, причиненный дронами, входит в страховое покрытие. Однако есть исключение: ущерб, нанесенный военными дронами, сейчас не покрывается страховкой.

С июля планируется внести изменения в правила страхования, и предполагается, что этот риск также будет включен в страховое покрытие. Однако точной информации пока нет, поскольку изменения в правилах все еще находятся в процессе разработки и согласования".

К слову, вопрос со страхованием от ущерба, которые могут нанести разлетавшиеся дроны, висит не только в Латвии.

В частности, известно, что и Министерство финансов Финляндии задалось вопросом, кто будет компенсировать ущерб в случае попадания беспилотника по зданию или автомобилю. Сейчас в стране в принципе нет механизма возмещения для такой ситуации, пишет 26 июня издание Yle.

В настоящее время в условиях страхования имущества и транспортных средств в Финляндии есть ограничение, по которому ущерб, причиненный военными операциями или вооруженным конфликтом, не возмещается. Представители рынка объясняют это тем, что страховые компании не предназначены для страхования рисков, связанных с военными действиями, ведь их невозможно надежно смоделировать и оценить.

Государственных законов на такой случай тоже нет. Сейчас по поручению министра по делам муниципалитетов и регионов Анны-Кайсы Икконен Минфин Финляндии изучает варианты для компенсаций в случае падения дронов.

Рассматривают несколько ситуаций. Для единичных случаев попадания в жилой дом или производственное здание правительство будет запрашивать компенсацию через срочный дополнительный бюджет в парламенте. Определять сумму и осуществлять выплату будет либо Минфин, либо Государственное казначейство.

При масштабном ущербе предлагается создать в Госказначействе специальный канал для компенсаций по аналогии с механизмом, действовавшим во времена пандемии ковида. Тогда в стране организовали фонд поддержки предприятий для компенсации издержек.

В первом случае пострадавшие смогут получить компенсацию в течение нескольких недель. Второй путь будет медленнее, так как нужна законодательная подготовка. Также власти заранее рассматривают механизм компенсаций при возможных травмах или гибели людей.