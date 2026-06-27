«Входит ли в обязанности управляющей компании вывешивание графика сухой и влажной уборки подъездов в многоквартирных жилых домах с лифтами? И кто определяет, с какой периодичностью эти работы должны производиться? Есть ли какой-то регламентирующий акт, который это определяет?»

Отвечает юрист Анна Калери:

– В Латвии этот вопрос регулируется системой нормативных актов и договорных обязательств между собственниками и управляющим. Начну с нормативных актов. В числе первых следует упомянуть два – это «Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums» («Закон об управлении жилых домов») и Правила Кабинета министров Nr. 906 «Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi» («Правила о санитарном обслуживании жилых домов»).

Нормативные акты не фиксируют конкретную периодичность (например, «уборка должна осуществляться два раза в неделю»), а устанавливают общие требования: жилой дом должен содержаться в надлежащем санитарном состоянии, должна быть обеспечена чистота и безопасность.

Что касается вопроса о том, обязана ли управляющая компания вывешивать график уборки – прямого требования, что расписание сухой/влажной уборки подъезда обязательно должно быть вывешено на видном месте (например, на информационной доске в подъезде), – в законе нет. Но при этом есть требование, чтобы услуги по управлению и содержанию дома, во-первых, предоставлялись на регулярной основе, и во-вторых, чтобы информация о них была прозрачна и доступна собственникам квартир.

С какой периодичностью будет осуществляться уборка помещений общего пользования, определяют собственники жилья – либо принимая соответствующее решение на общем собрании, либо приняв и утвердив (также на собрании) внутренние правила дома, либо через договор управления, который заключили с управляющей компанией. Во втором случае, если собственники не установили отдельный порядок, управляющий действует либо в рамках договора управления, либо по утвержденной смете содержания дома.

Если у собственника квартиры возникают вопросы – по качеству уборки, по ее периодичности и т. д., он имеет право: