Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подавать заявки на призыв в службу государственной обороны (СГО), чтобы приступить к службе в январе или июле 2027 года, сообщили в Министерстве обороны.

В рамках июльского призыва у молодых людей будет возможность выбрать 11-месячную военную службу в регулярных частях Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе или пятилетнюю службу в Земессардзе, а в рамках январского призыва - пятилетнюю службу в Земессардзе или пятилетнюю программу для офицеров запаса, предназначенную для студентов вузов и колледжей.

Подать заявку можно на сайте klustikaravirs.lv/valsts-aizsardzibas-dienests.

Как сообщает Минобороны, в 2027 году на 11-месячную службу в НВС планируется принять до 2800 человек, на пятилетнюю службу в Земессардзе - до 600 человек, а на пятилетнюю программу для офицеров запаса - до 100 человек в рамках зимнего призыва.

11-месячная служба будет проходить в восьми подразделениях - в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск в Адажи, в военной полиции в Адажи, в командовании обеспечения в Адажи, в дивизионе противовоздушной обороны ВВС в Лиелварде, в 25-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Алуксне, в 36-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве, в батальоне Земессардзе в Скрунде (на военной базе "Межайне"), а также на военной базе "Селия".

При подаче добровольной заявки можно указать желаемое место службы.

Призывников приглашают также добровольно подавать заявки на пятилетнюю службу в Земессардзе или на пятилетнюю программу для офицеров запаса, что гарантирует, что они не будут подлежать случайному отбору на 11-месячную службу.

Пятилетнюю службу в Земессардзе необходимо проходить не менее 28 дней в году, при этом предоставлена возможность выбрать ближайшее к месту жительства место службы - 19-й батальон боевого обеспечения 1-й Рижской бригады Земессардзе, 26-й пехотный батальон 2-й Видземской бригады Земессардзе, 36-й батальон боевой поддержки 3-й Латгальской бригады Земессардзе или штаб 4-й Курземской бригады Земессардзе.

В рамках пятилетней программы для офицеров запаса, предназначенной для студентов вузов и колледжей, общее время обучения и выполнения служебных задач составляет не менее 180 дней, а также можно выбрать место службы - в 19-м батальоне боевого обеспечения 1-й Рижской бригады Земессардзе, 26-м пехотном батальоне 2-й Видземской бригады Земессардзе, 36-м батальоне боевой поддержки 3-й Латгальской бригады Земессардзе или в штабе 4-й Курземской бригады Земессардзе.