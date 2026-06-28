Оказывается в столице Латвии через треть века после восстановления независимости продолжает пользоваться советским наследием. Это не оставило равнодушным местную общественность.

«Есть идея помочь Бокше, Ратниексу и Пунтулису (все это представители Национального объединения. – bb.lv) в их борьбе с русскими буквами и кириллицей на улицах Риги.

Ещё вчера на одной из улиц я видел несколько канализационных люков с надписью кириллицей «ГОСТ», что является сокращением от слов «Государственный стандарт». Вопрос только один: можно ли сразу собрать эти люки, или нужно дождаться специального решения Рижской думы или Министерства культуры?», – написал в соцсетях некий Иварс Ауструмс.

На сообщение отреагировали неравнодушные комментаторы:

Артис Спрудзанс: – Если соберёшь эти люки — получишь взбучку, потому что это квалифицируют как кражу! А вот если возьмёшь болгарку и сточишь эти надписи, станешь народным героем и, возможно, даже доведёшь некоторых персонажей до оргазма!

Не исключено, что тебя выдвинут на номинацию «Русофоб года» с возможностью как следует отдохнуть в одном из роскошных курортов All In в украинских Карпатах! На курорте, к строительству которого ты сам косвенно приложил руку!

Игорь Наумов: – Надо немного подождать — скоро Ратниекс сфотографируется возле какого-нибудь люка и громко заявит, что обнаружил антигосударственные проявления, а в ближайшее время будет сделано всё возможное для устранения нарушений. А потом «Панорама» снимет об этом сюжет...

Раймондо Воланте: – Слушайте, тогда ведь нужно снести и все многоэтажки в спальных районах Риги — они тоже построены по ГОСТу. В Латвии ещё полно коммуникаций с надписями на русском языке. Заменить их все обойдётся дороже, чем Rail Baltica.

Айварс Церс: – Любая шлифовка уменьшит прочность крышки люка. Проще залить надпись эпоксидной смолой.

Замена канализационного люка:

комплект люка — 807,07 евро;

транспорт и услуги — 90 евро;

работа — 140 евро;

асфальт — 100 евро.

Ещё потребуется изменить организацию движения, арендовать дорожные знаки… Так сколько, говоришь, ты собирался заменить?

Jmk Мелнгайлис-Крейцбергс: А когда будут сносить башню на Закюсала? Это ведь тоже не «наше» достижение.

Нилс Трейс: – ГК — «городская канализация»! Ужас, как вообще можно справлять нужду в такой русской канализации?

Арминс Дроздс: – Около 200 евро за тонну... четыре крышки — примерно тонна... если у тебя свой транспорт и прибыль делим пополам, я один их загружу. 25 евро за погрузку одной крышки в машину меня вполне устраивают...

Юрис Смилтениекс: – Я тоже знаю несколько улиц, где есть такие «богатства».

Нормундс Вайвадс: – Хм, достаточно будет соскрести букву «Г», а оставшееся «ОСТ» можно будет трактовать как латышское...

Каспарс Тейванс: – Да это же русский биткоин! :)