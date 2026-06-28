Депутат Гундарс Даудзе (ZZS) предложил дополнить поправки к Закону о медицинской деятельности, предоставив определённой категории медиков право выписывать рецептурные лекарства для личного пользования даже после завершения профессиональной карьеры.

К третьему чтению законопроекта депутат внес предложение дополнить статью 60 закона нормой, которая позволит врачам и фельдшерам, больше не работающим в медицинских учреждениях, в установленном порядке выписывать рецепты на лекарства для собственного использования.

Предлагается, чтобы таким правом могли воспользоваться медики, которые были зарегистрированы в реестре медицинских работников и вспомогательного медицинского персонала не менее 15 лет. При этом предусматриваются ограничения: врачи смогут выписывать не более 50 рецептов в год, а фельдшеры — не более 30.

Даудзе отмечает, что до декабря 2024 года аналогичный порядок уже действовал на основании правил Кабинета министров, позволяя вышедшим на пенсию медикам выписывать рецептурные препараты для собственных нужд. Однако после изменения законодательства такое право сохранилось только за врачами с действующей профессиональной регистрацией, то есть фактически за теми, кто продолжает работать по специальности.

По мнению депутата, требование поддерживать активную регистрацию для врачей, уже не занимающихся медицинской практикой, является необоснованным. Он считает, что специалисты с многолетним профессиональным опытом должны иметь возможность в упрощённом порядке приобретать необходимые им лекарства.

В обосновании инициативы также указывается, что против действующего регулирования выступили профессиональные медицинские организации. Они считают, что нынешние правила необоснованно ограничивают даже высококвалифицированных и опытных медиков в возможности самостоятельно заботиться о своём здоровье.

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии рассматривает поправки к Закону о медицинской деятельности, регулирующие сверхурочную работу медицинских работников. Они предусматривают возможность в исключительных случаях договариваться о дополнительной работе с обязательной оплатой сверхурочных в размере не менее 100% от установленной ставки, а также вводят более строгие требования к согласию работников и защите их здоровья.