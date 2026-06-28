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Я же говорил - купи греческую - на местной клубнике обнаружены яйца опасного паразита 1 753

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2026
TV3
Изображение к статье: клубника на рынке
ФОТО: Виталий Вавилкин

В разгар сезона клубники учёные Тартуский университет опубликовали результаты исследования, согласно которым на ягодах и фруктах могут присутствовать яйца опасного для человека паразита. Как сообщает TV3 Ziņas, особенно часто эта проблема встречается у клубники, выращенной в Эстонии и Латвии.

По данным исследования, почти в 17% образцов местной клубники были обнаружены яйца альвеококка — ленточного червя, способного вызывать тяжёлые заболевания у людей и домашних животных. Специалисты рекомендуют перед употреблением тщательно промывать ягоды под проточной водой.

Профессор Тартуского университета Урмас Саарма пояснил, что взрослый паразит имеет длину всего несколько миллиметров, однако его личинки представляют серьёзную опасность. Попадая в организм человека, они могут мигрировать в печень, где образуют паразитарные образования. По словам учёного, среди европейских стран наибольшее количество яиц альвеококка было выявлено именно в образцах из Эстонии, на втором месте оказалась Латвия, на третьем — Нидерланды.

Источником распространения паразита являются собаки, кошки и другие представители семейства псовых и кошачьих. Их фекалии могут загрязнять почву и воду, после чего яйца паразита попадают на выращиваемые ягоды и овощи.

Авторы исследования подчёркивают, что меры предосторожности следует соблюдать не только при употреблении клубники, но и любых ягод, фруктов и овощей, выращенных на грядках или в теплицах. Всю такую продукцию рекомендуется тщательно мыть перед едой.

Тем, кто выращивает ягоды и овощи самостоятельно, специалисты советуют по возможности ограничить доступ домашних животных к участкам с урожаем.

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#медицина #безопасность #питание #овощи #здоровье #фрукты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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