За первые пять месяцев этого года физические лица 96 раз задекларировали на границе Латвии наличные денежные средства в размере 10 000 евро и более, свидетельствуют данные Служба государственных доходов Латвии.

При въезде в Латвию или выезде из неё через внешнюю границу Европейский союз физические лица обязаны декларировать наличные денежные средства, если их сумма составляет 10 000 евро или более.

В этом году также 14 раз были поданы декларации на суммы менее 10 000 евро.

В том числе в 22 случаях крупные суммы наличных задекларировали лица, прибывшие из России. В восьми из этих случаев конечным пунктом назначения была указана Латвия. Самая крупная сумма, ввезённая из России и задекларированная на латвийской границе в этом году, составила 141 801 евро. Человек, задекларировавший эти деньги, указал Латвию как конечный пункт назначения.

В свою очередь, Россия была указана страной назначения в 27 случаях, при этом в десяти из них страной отправления значилась Латвия. Наибольшая задекларированная сумма составила 244 892 евро. Эти средства были задекларированы в марте этого года на таможенном пункте пропуска Гребневасский таможенный пункт, при этом страной отправления была указана Латвия.