«Куда можно обратиться, если соседи с верхнего этажа постоянно бросают окурки и шелуху от семечек из окна? И считается ли нарушением вытряхивание пыльных ковриков с балкона? Если да, то предусмотрено ли за это какое-то наказание и на основании каких регламентирующих актов Латвии?»

На вопросы читателей bb.lv отвечает представитель Латвийского объединения юристов Сергей Махнев:

– Да, такое поведение соседей в Латвии может считаться нарушением. Выбрасывание окурков, мусора, шелухи, загрязнение чужих балконов может быть квалифицировано как незаконное размещение отходов в не предназначенном для этого месте, а в отдельных случаях речь может идти и о реальном создании угрозы пожара. За это может наступать административная ответственность.

Что касается вытряхивания ковриков и ковров с балкона, то прямого запрета в регламентирующих актах нет, однако если пыль, мусор и грязь летят на соседние балконы, на припаркованные машины или в окна соседей, это может рассматриваться уже как нарушение правил общественного порядка, санитарных норм или причинение ущерба соседям.

В подобных случаях можно обращаться, во-первых, к самому человеку, чьи действия доставляют дискомфорт окружающим. Объяснить, в чем заключается этот дискомфорт и попросить (сначала именно попросить, а не потребовать!) изменить свое поведение.

И лишь в том случае, когда все способы «мирной дипломатии» оказываются исчерпаны, и нарушитель продолжает вести себя грубо, демонстративно нарушая общепринятые нормы совместного проживания, можно прибегнуть к более радикальным способам воздействия:

Обратиться к управляющему домом: во многих домах принятые на общем собрании внутренние правила пользования балконами и общим имуществом, и правила эти обязательны для всех без исключения жителей дома. Обратиться в полицию своего самоуправления, особенно если – окурки регулярно падают на ваш балкон и создается угроза пожара; Кроме того, существует запрет на курение на балконе, если против этого возражает другой житель дома и есть обоснованное нарушение его интересов (например, дым идет в квартиру).

Муниципальная полиция вправе составлять административные протоколы.

Обратиться в административную комиссию самоуправления.

К заявлению желательно приложить доказательства систематических нарушений: установить (по возможности) из какой именно квартиры летит мусор, фиксировать нарушения на фото/видео, собрать показания свидетелей и т. д. Могу сказать по практике: коллективные жалобы, подписанные соседями, намного убедительнее, поэтому они более эффективны.

Регламентирующими документами, на основании которых нарушитель может быть привлечен к административной ответственности, являются:

Обязательные Правила конкретного самоуправления о поддержании чистоты и обращении с отходами;

Правила общественного порядка;

Нормы Закона о пожарной безопасности;

Нормы Закона об обращении с отходами (Atkritumu apsaimniekošanas likums).

Каким будет наказание, зависит от нескольких факторов:

Характер нарушения;

Совершено ли оно впервые или повторно (или совершается регулярно);

Что именно предусматривается для конкретного случая в Правилах, действующих в конкретном самоуправлении, и в других регламентирующих актах.

Обычно для физических лиц, совершивших нарушение впервые, предусматривается предупреждение или денежный штраф.

Однако, напомню, первым шагом в решении проблемы должна стать беседа с соседом в благожелательном ключе и просьба изменить некоторые свои привычки. Возможно, это решит все проблемы, и никуда обращаться вообще не понадобится.