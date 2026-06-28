"Латыши — самые хреновые продавцы себя в мире. Объективно — Латвия очень симпатичная страна. Кто в мире об этом знает? — Только русские, которых здесь видеть не хотят". - Написала у себя в Фейсбук эпатажная российкая журналистка Божена Рынска, нынче проживающая в Юрмале.

Юрмала десятилетиями была известна среди советской эмиграции, но почти никогда не пыталась стать известной среди молодых израильтян как самостоятельный европейский курорт. И этот рынок сейчас бесхозный.

Вчера разговаривала со своей Израильской банкиршей. У неё русские имя и фамилия, но она спросила, в Евросоюзе ли Латвия, и она понятия не имела, что Латвия, и особенно Юрмала, очень jewish friendly. Евреев тут уважают. Евреям, идущим в синагогу по Юрмале, желают шабат шалом. Латвия вообще стоит на произраильской позиции и объективно обладает качествами, привлекательными для израильтян, но не умеет рассказывать о себе на этом языке.

Во-первых, Латвия занимает одну из наиболее произраильских позиций среди стран ЕС. Государство последовательно поддерживает право Израиля на безопасность, а антисемитизм здесь находится далеко за пределами общественной нормы. В Риге действует Рижская еврейская община, работают синагоги, проходят еврейские культурные мероприятия. В Юрмале делают шаббатные столы. Здесь лето без 40-градусной жары, море и сосновый воздух, высокий уровень безопасности, короткий перелёт, умеренные цены, и главное — здесь уважают евреев. Это не только официальная государственная политика, это еще и отношение самих латышей. Они воспринимают Израиль как щит от мусульманского мира, который, после требования Евросоюза принять беженцев из всяких shit holes, латыши просто возненавидели. В Латвии запрещены мечети. Залетных единичных дикарей латыши дико строжат, много воли им тут взять не дают.

Короче, летний рай для израильтянина, замученного жарой.

Но Латвия не умеет и не желает продать себя.

Страна живёт в логике чиновника, а не маркетолога.

Эстония продаёт цифровое государство. Финляндия продаёт природу. (Хотя наша латвийская природа не хуже). Португалия продаёт солнце и релокацию. Грузия продаёт обжираловку и гостеприимство. А Латвия ничего не продает. Приехал? — Ну и отдыхай, только не мусори. У нас отличные козырные факты: старый город, леса, море, озера, янтарь, архитектура. Но никто не объясняет израильтянам, почему именно сюда они должны прилететь.

Вот как надо продавать Юрмалу на израильский рынок:

«Хотите европейский отдых без враждебности, без толп, без жары и с большим магендовидом на шее? Хотите, чтобы местные говорили вам «шалом»? Хотите не видеть палестинских флагов? Хотите безопасно ходить в кипе? Хотите отдать ребенка в морской лагерь или взять ему недорогую няню? Добро пожаловать в Юрмалу».

Возможно, израильский рынок латвийским чиновникам кажется маленьким. Но и Юрмала не бог весть какая огромная. И отелей не так много. И квартир сдается с гулькин хрен. Израиля как раз хватит, чтобы заполнить все отели и квартиры. Я хотела сделать сайт, который бы объяснял израильтянам, почему надо отдыхать именно тут. Но, говорю, пусть мне мэрия Юрмалы наполовину этот сайт проспонсирует. «Забудь, — отвечает мне местный еврей, — они столько крови выпьют, тут такая бюрократия, что ты больше намучишься и проклянешь все на свете».

Чиновники тут не мыслят категориями «давайте быстро попробуем интересную идею». Он мыслят тендерами, процедурами, отчётами, комитетами и согласованиями. Поэтому на идею с сайтом я забила. Это хождение по мукам мне не надо. Но очень хочется, тем не менее, помочь пустеющей Юрмале заработать.

Друзья, израильское телевидение, пригласите меня по зуму на эфир, я вам расскажу, как тут хорошо относятся у евреям. Вам прям реально тут понравится.