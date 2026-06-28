Если не предпринять срочных мер в отношении упокоения усопших – спустя 10 лет похороны в Риге станут крайне затруднены. В общем, мы лишь догоняем в этом отношении большие и старинные города Европы, где жилплощадь для мертвецов растет по цене столь же бешеными темпами, как и недвижимость для живых.

Уходим, уходим, уходим…

Население нашего города, живущее поныне – около 600 тысяч человек, а только перечисленных на цифровом ресурсе cemety.lv пофамильно захоронений – 800 тысяч. Разумеется, это далеко не все количество могил в Риге – на том же Большом кладбище, появившемся в результате эпидемии чумы в XVIII столетии, и просуществовавшем до Второй Мировой, было похоронено 160 000 человек. Данные о них, да и о множестве ликвидированных ныне церковных некрополей, отсутствуют. Да еще и неучтенные братские могилы жертв Холокоста… В общем – за миллион точно!

Сейчас в ведении Управления кладбищ, относящегося к Департаменту жилища и среды самоуправления государственного города Рига, находятся 22 кладбища. В недавно рассмотренном – впрочем, без особого интереса (дебатов не было вообще!) пакете документов, указывалось на целый ряд проблем, которые угрожают столичным погостам…

Специалисты указали на недостаточность территории Риги для традиционных захоронений; ограничения финансовых ресурсов и дефицит дотации самоуправлений; отсутствие решений по использованию закрытых кладбищ.

Мы по-прежнему мало знаем, кто похоронен в Риге: недостаточно качество данных о кладбищах; неполно осознаны культурно-исторические ценности; невысоко качество оцифрованных данных.

В последнем убедился Ваш автор, введя в поисковик кладбищенской системы… свои имя и фамилию. В силу семейной традиции, я назван в честь деда – а отец носил то же самое имя. Получил впечатляющий список из 11 Николаев Кабановых, захороненных в разное время на разных кладбищах. Папу в компьютерной базе нашел сразу, вот оно, кладбище Райниса, а вот деда с годами жизни 1917-1989 - просто не было. Ну что же, Ивановское кладбище – неужели так плохо с оцифровкой?

Забыли о живых

Рижская Дума констатировала и ухудшение чисто физического состояния кладбищ: зарастание лесом и постоянное появление находящихся в критическом состоянии деревьев; недостаточное содержание и восстановление кладбищенских дорожек; проблему с содержанием не обихоженных захоронений; содержание территорий общего пользования кладбищ.

Что касается последнего – то я посчитал возможным подойти к высокопоставленному чиновнику, вице-мэру Эдвардсу Ратниексу (Национальное объединение), и побеспокоить отца города вот по такому простому вопросу. На Братском кладбище постоянно ведутся ремонтные работы, а вот капитальный туалет близ входа как был закрыт с зимы, так и остался до лета. Ни слуху, ни духу. Ну, разумеется, био-кабинки для строителей присутствуют. А как посетителям ближайших кладбищ, после уборки, по июньской пылище, руки-лицо помыть? Была у нас на участке I Лесного колонка, да вот в этом году по весне не возобновили. Да и вообще, Братское кладбище – общегосударственный символ, нехорошо…

В муниципальном документе упомянуты также недостатки нормативного регулирования – отсутствует единая градация платы за могилы; не обеспечена реактивация заброшенных мест для новых захоронений; неясно, как и кто может пользоваться семейными кладбищенскими местами.

Будут расширять

Оценив с геологической и гидрологической точки зрения различные кладбища Риги, специалисты пришли к выводу, что территории нынешних некрополей вполне можно увеличить:

На левом берегу Даугавы «вызов недостаточной площади» устранят, прирезав конкретные участки земли с кадастровыми номерами к Болдерайскому и Старому Болдерайскому, а также Лачупскому кладбищам;

На правом берегу увеличат размеры I и II Лесных кладбищ, кладбищ Райниса, Плявниекского и Саркандаугавского.

Последнее, между прочим, предполагали раздвинуть в границах еще в 2018 году, но вот начался ремонт железнодорожной инфраструктуры, потом чехарда власти… В общем, запамятовали на 8 лет.

«Огненные захоронения» – и те, кто засовывает голову в песок

К сожалению, все чаще приходится бывать в зале прощаний Рижского крематория на улице Вароню. Величественное здание, которое в 1938 году было возведено по проекту знаменитых зодчих Освалдса Тилманиса (автор зданий Академии наук и РПИ) и Сергея Антонова (первый рижский «небоскреб» на Дзирнаву и гостиница «Рига»). В Латвии было целое движение за «огненные захоронения», которые возглавлял известный юрист, сенатор Аугустс Леберс. Но война помешала – и только в 1995 году было установлено соответственное оборудование, и начались кремации.

Сегодня таким путем рижане прощаются с 35% усопших. По оценке специалистов, в ближайшее десятилетие необходимо довести уровень до 65%. По мнению же Вашего автора, необходимо ввести в будущем требование урны из биологически распадающегося материала – тем самым останки будут полностью сливаться с природой…

В отношении кремации, впрочем, присутствует своеобразная негативная коннотация – связанная, вероятней всего, с отзвуками концлагерей нацизма. Примерно в таком ключе и строилась несколько месяцев назад истеричная кампания одной из местных политических партий. В действительности же, руководители этого кликушества вряд ли готовы, в качестве альтернативы, предоставить имеющиеся у них в собственности многочисленные участки земли – под захоронения рижан. Иначе получается абсурдное невнимание к общему вопросу – а где хоронить-то?

Выходит, что на той же Саркандаугаве, где ближайшие многоквартирные дома находятся в прямой видимости крематория, через железнодорожные пути, тот работать – может. А в Иманте нет. Здесь политики цинично сыграли на страхе смерти, на инстинктивном нежелании людей признать – все там будем.

Возможна ли приватизация

В документе Рижской Думы указано, что площадь обхозяйствуемых кладбищ – 452,35 гектара, из них только 2 являются открытыми, 15 частично открытыми (разрешены подзахоронения в семейные могилы) и 5 полностью закрытыми.

В отношении последних наверняка можно было бы рассудить – а не целесообразней было бы передать вопросы ведения кладбищенских дел частным предприятиям? Ведь в Риге имеется пример вполне достойного управления старинным, православным, Покровским кладбищем, где сохраняются и масса исторических захоронений, и нашли покой наши современники, например, Вия Артмане.

На Покровском есть и наше, семейное, захоронение. Рядом огромная плита серого гранита, с барельефом. Тут покоится русская интеллигентка 1930-х годов. И до сих пор растут ухоженные, живые цветы. Значит – кто-то приходит, родственники, или просто неравнодушные люди.

С другой стороны, увы, приходится видеть на том же престижном Первом Лесном – совершенно заросшие, заброшенные места. Безусловно, в жизни бывает всякое – люди разъезжаются, покидая родные края и могилы. В таком случае, кстати, становится востребованным дистанционный уход за захоронениями. Высылаются координаты, работники проводят сервис – чистят, срезают кусты; высылают заказчику фото и получают оплату. Как говорят – это надо не мертвым, это нужно живым!