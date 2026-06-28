Синоптики предупреждают о сильной жаре во многих регионах страны в понедельник.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами на западе пройдут небольшие дожди. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится лишь до +17…+21 градуса, в связи с чем местами в центральных и восточных регионах ожидается тропическая ночь, когда столбики термометров не опускаются ниже +20 градусов.

В Риге ночью осадков не ожидается, а температура составит около +20 градусов.

Днем будет солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до +27…+32 градусов, немного прохладнее будет на побережье - +23…+26 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.

В Риге также ожидается сухой и солнечный день. Сохранится слабый ветер, а воздух прогреется до +28…+30 градусов.