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Синоптики не дали надежды прогнозом на завтра 0 376

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2026
LETA
Изображение к статье: женщина сидит в холодильнике

Синоптики предупреждают о сильной жаре во многих регионах страны в понедельник.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами на западе пройдут небольшие дожди. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится лишь до +17…+21 градуса, в связи с чем местами в центральных и восточных регионах ожидается тропическая ночь, когда столбики термометров не опускаются ниже +20 градусов.

В Риге ночью осадков не ожидается, а температура составит около +20 градусов.

Днем будет солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до +27…+32 градусов, немного прохладнее будет на побережье - +23…+26 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.

В Риге также ожидается сухой и солнечный день. Сохранится слабый ветер, а воздух прогреется до +28…+30 градусов.

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#Рига #погода #Латвия #прогноз #жара #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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