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Синоптики предупреждают 0 31

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2026
LETA
Изображение к статье: женщина перед вентилятором

В воскресенье в Латвии ожидается очень сильная жара, прогнозируют синоптики Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

По всей стране ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Лишь временами на небе будут появляться отдельные облака.

Ветер останется слабым. Во многих районах Латвии прогнозируется сильная жара, а в западной и центральной частях страны — очень сильная. Температура воздуха поднимется до +29…+34 °C, а местами на побережье Рижского залива и в восточных районах составит +24…+28 °C. В LVĢMC также предупреждают, что индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.

В Риге воскресенье будет солнечным и без осадков. При слабом ветре воздух прогреется до +31…+33 °C.

В субботу было распространено экстренное предупреждение через систему мобильных оповещений о том, что в воскресенье и понедельник температура воздуха местами может повыситься до +31…+35 °C.

В сообщении также отмечается, что сильная жара может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Жителям рекомендуется не оставлять детей без присмотра, носить лёгкую одежду и головной убор, употреблять достаточное количество жидкости и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Кроме того, спасательные службы советуют объективно оценивать свои навыки плавания и не заходить резко в воду после длительного пребывания на жаре.

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#Рига #погода #Латвия #безопасность #жара #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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