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Шок! В Литве это кофе стоит шесть евро за пачку, в сельском магазинчике Латвии - 20 0 48

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: магазинные полки
ФОТО: Unsplash

Учитывая, как много говорят о сельских регионах, где людей становится всё меньше, будто бы существует мнение, что там по-прежнему можно выжить без больших зарплат, ведь нет ни таких больших платежей за жильё, ни таких высоких цен на продукты.

Однако, возможно, это очередной миф, который придётся развенчать, потому что Оливия увидела в магазине нечто такое, что ещё долго останется в памяти.

На платформе социальных сетей “Threads” она опубликовала фотографию из магазинчика у дома. На снимке виден кофе, однако всё внимание привлекает его цена — он стоит почти 20 евро, точнее, 19,78 евро.

Анита в комментариях добавляет, что вино выходит дешевле и будет ещё вкуснее кофе.

Также Янису есть что сказать: «Пусть сами пьют за такие деньги! Я перешёл на чай, и самое странное, что кофе даже совсем не хочется».

«Это мой любимый кофе, поэтому покупаем его в одном магазине, так же как масло, молоко “Marge” и консервы для кошек. Но в сельской местности сложнее», — пишет Агния.

Айва тоже согласна, что такая цена выглядит шикарно, но надеется, что скоро будет скидка.

Одна женщина в комментариях признаётся, что точно такой же кофе покупает в Литве всего за шесть евро.

Оказывается, не только цены на кофе удивляют жителей. Другая комментаторша пишет: «Ужас. Так же, как вчера у меня глаза на лоб полезли от цен в “Drogas”. Лак для волос — 18 евро». kafija.jpeg

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#Литва #цены #Латвия #продукты #социальные сети #кофе
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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