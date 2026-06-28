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В самое пекло? - У железнодорожного переезда в Иманте пройдет пикет 0 192

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2026
LETA
Изображение к статье: Переезд станции Иманта
ФОТО: Google Maps

Сегодня в 14:00 общество "Город для людей" проведет в Риге у железнодорожного переезда в Иманте пикет "За безопасный переезд", сообщила агентству ЛЕТА представитель общества Гунита Питеране.

Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что она не предпринимает меры для повышения безопасности движения на переезде. Вопреки неоднократным призывам, до сих пор не сделано существенных шагов, которые могли бы предотвратить трагедии в будущем.

Цель пикета - привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к необходимости срочно повысить безопасность переезда в Иманте.

Общество призывает установить на переезде защитные барьеры также для пешеходов и велосипедистов, чтобы во время приближения поезда останавливалось движение не только автотранспорта, но и этих участников движения.

Как сообщалось, на железнодорожном переезде в Иманте или вблизи него произошли два трагических несчастных случая. 1 октября 2025 года при пересечении переезда на электросамокате под поездом погибли две девочки, а 7 июня 2026 года недалеко от переезда поезд смертельно травмировал мужчину.

Общество "Город для людей" призывает до 1 августа установить на железнодорожном переезде барьеры для пешеходов и велосипедистов, обещая в противном случае обратиться в суд.

АО "Latvijas dzelzceļš" отклонило требование общества, считая установленные пешеходные лабиринты достаточным решением для обеспечения безопасности.

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#транспорт #безопасность #общество #пикет
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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