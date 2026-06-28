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Внучка Маэстро Раймонда Паулса высказалась о запрете русского языка в Латвии 2 1301

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Паула

Анна Паула, внучка Маэстро, на своей страничке в Фейсбук высказалась по поводу стремления латвийского Минкульта запретить рекламу на русском в русском театре:

В Латвии латышский язык необходимо знать и уважать. Это наш государственный язык, основа нашей идентичности и ценность, которую нужно беречь.

Однако меня волнует и другой вопрос.

Можем ли мы — в демократической стране, входящей в Европейский союз, — запрещать использование языка? Сам по себе язык не представляет угрозы. Это средство, с помощью которого люди мыслят, творят, любят, скорбят и общаются.

История неоднократно доказывала: когда государство начинает определять, какие языки, книги, театральные постановки или формы культурного самовыражения допустимы, а какие нет, мы отдаляемся от свободы, а не приближаемся к ней.

Сильное государство не боится языков. Оно побуждает людей выбирать свой язык с гордостью, а не со страхом.

Я хочу жить в такой Латвии, где латышский язык силен не потому, что запрещены другие языки, а потому, что мы сами уважаем, бережем и выбираем его. На мой взгляд, именно так и работает сильная демократия".

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#русский язык #Латвия #свобода слова #демократия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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