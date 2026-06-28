Обещают, что пробки станут меньше.
В Риге планируют масштабную реконструкцию перекрестка улиц Лачплеша и Сатеклес, сообщили в Рижской думе.
Предварительная стоимость строительства оценивается в 2 244 209 евро без учета НДС.
Проект предусматривает реконструкцию перекрестка с изменением схемы движения: оптимизацию и расширение полос, строительство новых полос для поворота, а также установку современной системы светофоров.
Согласно опубликованной информации, один из вариантов проекта предполагает расширение перекрестка, что позволит оборудовать две полосы для левого поворота с улицы Сатеклес на улицу Лачплеша в направлении Островного моста.
Также планируется развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры: будут построены новые пешеходные переходы, островки безопасности и выделенная велодорожка.
Для общественного транспорта предусмотрено создание полосы для автобусов и модернизация остановок.
Кроме того, проект включает реконструкцию ливневой канализации, дренажной системы, электроснабжения, уличного освещения, сетей связи, светофорного оборудования и защиту теплотрассы.
Проект будет интегрирован с территорией магазина Lidl и прилегающей инфраструктурой по адресу ул. Лачплеша, 76, а также с объектами Rail Baltica, включая железнодорожный мост в Риге и уже построенные объекты электроснабжения.
В самоуправлении сообщили, что в настоящее время завершается этап проектирования и согласования документации.
Сроки начала строительства пока не определены — они будут зависеть от результатов поиска денег.
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