В Риге планируют масштабную реконструкцию перекрестка улиц Лачплеша и Сатеклес, сообщили в Рижской думе.

Предварительная стоимость строительства оценивается в 2 244 209 евро без учета НДС.

Проект предусматривает реконструкцию перекрестка с изменением схемы движения: оптимизацию и расширение полос, строительство новых полос для поворота, а также установку современной системы светофоров.

Согласно опубликованной информации, один из вариантов проекта предполагает расширение перекрестка, что позволит оборудовать две полосы для левого поворота с улицы Сатеклес на улицу Лачплеша в направлении Островного моста.

Также планируется развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры: будут построены новые пешеходные переходы, островки безопасности и выделенная велодорожка.

Для общественного транспорта предусмотрено создание полосы для автобусов и модернизация остановок.

Кроме того, проект включает реконструкцию ливневой канализации, дренажной системы, электроснабжения, уличного освещения, сетей связи, светофорного оборудования и защиту теплотрассы.

Проект будет интегрирован с территорией магазина Lidl и прилегающей инфраструктурой по адресу ул. Лачплеша, 76, а также с объектами Rail Baltica, включая железнодорожный мост в Риге и уже построенные объекты электроснабжения.

В самоуправлении сообщили, что в настоящее время завершается этап проектирования и согласования документации.

Сроки начала строительства пока не определены — они будут зависеть от результатов поиска денег.