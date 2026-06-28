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За 2,5 млн евро переделают один из самых сложных перекрестков Риги 0 267

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обещают, что пробки станут меньше.

Обещают, что пробки станут меньше.

В Риге планируют масштабную реконструкцию перекрестка улиц Лачплеша и Сатеклес, сообщили в Рижской думе.

Предварительная стоимость строительства оценивается в 2 244 209 евро без учета НДС.

Проект предусматривает реконструкцию перекрестка с изменением схемы движения: оптимизацию и расширение полос, строительство новых полос для поворота, а также установку современной системы светофоров.

Согласно опубликованной информации, один из вариантов проекта предполагает расширение перекрестка, что позволит оборудовать две полосы для левого поворота с улицы Сатеклес на улицу Лачплеша в направлении Островного моста.

Также планируется развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры: будут построены новые пешеходные переходы, островки безопасности и выделенная велодорожка.

Для общественного транспорта предусмотрено создание полосы для автобусов и модернизация остановок.

Кроме того, проект включает реконструкцию ливневой канализации, дренажной системы, электроснабжения, уличного освещения, сетей связи, светофорного оборудования и защиту теплотрассы.

Проект будет интегрирован с территорией магазина Lidl и прилегающей инфраструктурой по адресу ул. Лачплеша, 76, а также с объектами Rail Baltica, включая железнодорожный мост в Риге и уже построенные объекты электроснабжения.

В самоуправлении сообщили, что в настоящее время завершается этап проектирования и согласования документации.

Сроки начала строительства пока не определены — они будут зависеть от результатов поиска денег.

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#транспорт #строительство #велосипеды #инфраструктура #финансирование #реконструкция
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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