Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Называйте меня расисткой!» В центре Риги Гинта, по ее словам, пережила приставания приезжих 2 1735

Наша Латвия
Дата публикации: 29.06.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Латвийский университет

В социальной сети «X» широкий резонанс вызвала публикация Гинты о, как она утверждает, неприятном и пугающем инциденте в центре Риги вечером. События разворачивались в самом центре города — в сквере Латвийского университета.

Женщина пишет, что ей пришлось столкнуться с «любезностью» мигрантов. По её словам, один из мужчин начал распускать руки, а другой был готов оголиться.

«Боролась, пока не подбежал какой-то мужчина спасать», — пишет Гинта, добавляя, что всегда была против мигрантов. «Да, называйте меня спокойно расисткой», — пишет она в конце публикации.

Автор указывает, что планирует обратиться в полицию по поводу случившегося. «Да, завтра обращусь в полицию. Нельзя молчать!» — пишет она, подчёркивая, что, по её мнению, такие случаи нужно пресекать.

Публикация за короткое время вызвала острую дискуссию. Часть комментаторов выразила женщине сочувствие и призвала обязательно сообщить в полицию. «Ужас, обязательно пиши заявление!» — отметил один из комментаторов, упомянув также другой, по его словам, похожий случай в центре Риги.

Ещё один комментатор сделал вывод, что в таких ситуациях женщинам нужно думать о самообороне. «Значит, надо носить с собой перцовый газ или что-то подобное», — пишет он.

Другие комментаторы подчеркнули, что прежде всего необходимо вмешательство полиции и официальное выяснение обстоятельств. Наряду с эмоциональным рассказом автора в комментариях звучали и вопросы — что именно произошло, есть ли очевидцы, есть ли на месте происшествия камеры и обратится ли пострадавшая в правоохранительные органы.

Однако дискуссия быстро переросла и в гораздо более широкий и острый спор о миграции, безопасности и ситуации в Европе. Часть комментаторов связала произошедшее с миграционной политикой и Европейским союзом, призывая жёстче ограничить въезд и прекратить политику «welcome».

Несколько комментариев были очень радикальными, и в них звучали враждебные высказывания в адрес мигрантов и мусульман. Некоторые пользователи даже говорили о необходимости создавать самоорганизованные патрули, чтобы «поставить на место» агрессивных людей. Однако такие призывы опасны, поскольку самосуд может привести к ещё более тяжёлым последствиям.

В то же время не обошлось и без комментаторов, которые восприняли опыт автора как предупреждение о том, что женщины в городе по вечерам не чувствуют себя достаточно безопасно. «Улицы Латвии должны быть безопасными», — примерно такую мысль высказали несколько участников дискуссии, указав, что женщины не должны бояться находиться вечером в центре города.

Пока не известны выводы полиции и фактические обстоятельства происшествия, опыт автора следует оценивать как её публично высказанное утверждение о пережитом.

Если имели место домогательства, насилие или угрозы, самое важное — немедленно обратиться в полицию, по возможности максимально точно указав место, время, приметы лиц и возможных очевидцев. Именно официальное расследование, а не гнев в соцсетях, может выяснить, что на самом деле произошло.

LU.jpg

×
Читайте нас также:
#полиция #безопасность #расизм #социальные сети #женщины #домогательства #мигранты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
7
0
0
3
0
2

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: женщина сидит в холодильнике
Изображение к статье: Медицинский халат
Изображение к статье: магазинные полки
Изображение к статье: клубника на рынке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: министр финансов Латвии
Политика
Изображение к статье: флаги стран Балтии
В мире
1
Изображение к статье: Красивая девушка улыбается.
Люблю!
Изображение к статье: Путин и Уиткофф
В мире
Изображение к статье: Как избежать пожелтения листьев чеснока и получить хороший урожай
Дом и сад
Изображение к статье: Как приготовить полезную кашу в жаркую погоду: идеальный завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: министр финансов Латвии
Политика
Изображение к статье: флаги стран Балтии
В мире
1
Изображение к статье: Красивая девушка улыбается.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео