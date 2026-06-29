В социальной сети «X» широкий резонанс вызвала публикация Гинты о, как она утверждает, неприятном и пугающем инциденте в центре Риги вечером. События разворачивались в самом центре города — в сквере Латвийского университета.

Женщина пишет, что ей пришлось столкнуться с «любезностью» мигрантов. По её словам, один из мужчин начал распускать руки, а другой был готов оголиться.

«Боролась, пока не подбежал какой-то мужчина спасать», — пишет Гинта, добавляя, что всегда была против мигрантов. «Да, называйте меня спокойно расисткой», — пишет она в конце публикации.

Автор указывает, что планирует обратиться в полицию по поводу случившегося. «Да, завтра обращусь в полицию. Нельзя молчать!» — пишет она, подчёркивая, что, по её мнению, такие случаи нужно пресекать.

Публикация за короткое время вызвала острую дискуссию. Часть комментаторов выразила женщине сочувствие и призвала обязательно сообщить в полицию. «Ужас, обязательно пиши заявление!» — отметил один из комментаторов, упомянув также другой, по его словам, похожий случай в центре Риги.

Ещё один комментатор сделал вывод, что в таких ситуациях женщинам нужно думать о самообороне. «Значит, надо носить с собой перцовый газ или что-то подобное», — пишет он.

Другие комментаторы подчеркнули, что прежде всего необходимо вмешательство полиции и официальное выяснение обстоятельств. Наряду с эмоциональным рассказом автора в комментариях звучали и вопросы — что именно произошло, есть ли очевидцы, есть ли на месте происшествия камеры и обратится ли пострадавшая в правоохранительные органы.

Однако дискуссия быстро переросла и в гораздо более широкий и острый спор о миграции, безопасности и ситуации в Европе. Часть комментаторов связала произошедшее с миграционной политикой и Европейским союзом, призывая жёстче ограничить въезд и прекратить политику «welcome».

Несколько комментариев были очень радикальными, и в них звучали враждебные высказывания в адрес мигрантов и мусульман. Некоторые пользователи даже говорили о необходимости создавать самоорганизованные патрули, чтобы «поставить на место» агрессивных людей. Однако такие призывы опасны, поскольку самосуд может привести к ещё более тяжёлым последствиям.

В то же время не обошлось и без комментаторов, которые восприняли опыт автора как предупреждение о том, что женщины в городе по вечерам не чувствуют себя достаточно безопасно. «Улицы Латвии должны быть безопасными», — примерно такую мысль высказали несколько участников дискуссии, указав, что женщины не должны бояться находиться вечером в центре города.

Пока не известны выводы полиции и фактические обстоятельства происшествия, опыт автора следует оценивать как её публично высказанное утверждение о пережитом.

Если имели место домогательства, насилие или угрозы, самое важное — немедленно обратиться в полицию, по возможности максимально точно указав место, время, приметы лиц и возможных очевидцев. Именно официальное расследование, а не гнев в соцсетях, может выяснить, что на самом деле произошло.