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Это опасный ультрафиолет! Прогноз погоды от латвийских синоптиков 0 300

Наша Латвия
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Высокий уровень ультрафиолета

Хотя сильная жара начнет постепенно отступать, во вторник воздух еще прогреется до +24...+29 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во многих местах на побережье будет прохладнее, там воздух прогреется до +21...+24 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.

Днем ожидается переменная облачность. Местами на востоке облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер продолжит дуть слабо.

В течение дня в Риге будет светить солнце, и погода будет сухой. Сохранится слабый ветер, температура воздуха поднимется до +25…+27 градусов.

В ночь на вторник облачность будет переменной, осадки не прогнозируются. При слабом ветре местами сгустится туман, дымка, что ухудшит видимость. Минимальная температура воздуха не опустится ниже +16...+21 градуса. Местами по стране ожидается так называемая тропическая ночь.

В столице ночью небо будет в основном ясным, лишь во второй половине ночи небо закроют облака, и осадки не ожидаются. Минимальная температура воздуха составит около +20 градусов, что означает, что в городе вторую ночь подряд будет наблюдаться тропическая ночь.

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#Рига #ветер #солнце #дождь #туман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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