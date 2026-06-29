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«Приказала спрятать ножи под матрасами». Домбрава о действиях руководства центра «Муцениеки» 2 484

Наша Латвия
Дата публикации: 29.06.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: просители убежища в Муцениеки
ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня у центра размещения просителей убежища «Муцениеки» новый руководитель. Прежняя глава учреждения Анджелика Аллика покинула свой пост.

В эфире программы «Rīta Panorāma» министр внутренних дел Янис Домбрава рассказал, что после распоряжения допустить журналистов в центр, руководство учреждения отреагировало необычным образом.

«Когда было дано указание не выгонять журналистов и впустить их в помещения, руководитель центра велела сотрудникам срочно убрать ножи из комнат и спрятать их под матрасами, а сумки Bolt и Wolt — сложить в подвал. Если таково отношение руководства центра, то о чём вообще можно говорить», — заявил Домбрава.

Имя нового руководителя центра, который приступил к работе сегодня, пока не разглашается.

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#миграция #безопасность #новости #журналистика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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