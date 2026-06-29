В эфире программы «Rīta Panorāma» министр внутренних дел Янис Домбрава рассказал, что после распоряжения допустить журналистов в центр, руководство учреждения отреагировало необычным образом.

«Когда было дано указание не выгонять журналистов и впустить их в помещения, руководитель центра велела сотрудникам срочно убрать ножи из комнат и спрятать их под матрасами, а сумки Bolt и Wolt — сложить в подвал. Если таково отношение руководства центра, то о чём вообще можно говорить», — заявил Домбрава.

Имя нового руководителя центра, который приступил к работе сегодня, пока не разглашается.