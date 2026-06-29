Комитет по внешнему пространству и мобильности Рижской думы поддержал продление срока действия единого билета на рижский общественный транспорт и поезда до конца года и расширение территории его действия. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Рижской думы.

Действие единого билета планируется расширить с нынешней зоны А на все пять железнодорожных зон "Vivi" - A, B, C, D и E. Это означает, что в дальнейшем преимуществами единого билета сможет пользоваться значительно более широкий круг пассажиров, что будет способствовать более удобной пересадке между поездом и рижским общественным транспортом.

Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, поправки к пилотному проекту помогут реализовать определенную в плане развития Риги задачу - способствовать сотрудничеству в области мобильности между Ригой и ее окрестностями, в том числе развивать единую систему билетов на общественный транспорт.

Единый билет также позволяет жителям существенно сократить общие расходы на поездку при использовании как поезда, так и рижского общественного транспорта. Например, поездка в зоне А позволит сэкономить один евро.

Единый билет объединяет одну поездку на поезде "Vivi" по выбранному маршруту и один 90-минутный билет для проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях "Rīgas satiksme".

Цена единого билета для зоны А останется неизменной - 2 евро. В свою очередь, при расширении действия билета на остальные зоны его цена составит от 2,80 до 4,30 евро.

На отдельных рейсах дизельных поездов в зависимости от маршрута и типа поезда будет применяться дополнительная плата в соответствии с тарифом, установленным "Vivi".

Изменения планируется ввести с 24 июля.

Единый билет можно будет приобрести только в цифровом виде - на сайте "Vivi" и в мобильном приложении "Vivi Latvija". Билет не продается в железнодорожных кассах или у кондукторов.

Пилотный проект единого билета был запущен в июле 2025 года. В прошлом году им воспользовались более 15 000 пассажиров, а в первом полугодии 2026 года число пользователей единого билета уже превысило 10 000, что подтверждает растущий интерес к этому решению в сфере общественного транспорта.