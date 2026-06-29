С 1 июля лекарства до 10 евро освободят от аптечного сбора - покупателям в аптеках больше не придется доплачивать 0,75 евро за рецепт на недорогие медикаменты. Также сделают скидку в ряде случаев для беременных женщин и молодых мам.

Но это еще не все. С 1 сентября вводится еще одно новшество: этот сбор отменят - причем на все лекарства - для инвалидов 1-й группы.

При этом аптечный сбор введут для украинских беженцев, которых уровняют с простыми латвийцами.

Далее мы подробнее расскажем обо всем этом.

Хотели как лучше

Как мы хорошо помним, с 1 января 2025 года в Латвии заработал принципиально новый механизм ценообразования на медикаменты.

Правительство зафиксировало наценки оптовиков и аптек, но взамен фармацевтическому бизнесу подсластили пилюлю таким образом: ввели официальную «плату за услугу фармацевта» в размере 75 центов с покупателя при первом отоваривании рецепта.

Сразу же определили и льготников. От этого сбора освободили детей до 18 лет, малоимущих, соискателей убежища и украинских беженцев.

Но не прошло и года, как стало ясно: систему надо менять. Фоном к этому шло множество жалоб от инвалидов и просто людей с плохим здоровьем. Ведь если покупать много лекарств, то только на эту наценку уходит достаточно крупная сумма.

При этом официальной цель реформы была такая - снизить стоимость лекарств для населения. Но как признал Минздрав, дешевые лекарства, наоборот, подорожали, поскольку к их цене добавились 75 центов.

В итоге Кабинет министров принял поправки к правилам № 803 («Правила о принципах формирования цен на лекарства»), которые официально вступили в силу 12.06.2026.

Впрочем, что вполне вероятно, что это не последние поправки.

Мы пахали

В целом Министерство здравоохранения собой довольно и считает реформу удачной:

«Данные после реализации реформы подтверждают, что основные цели достигнуты. Расходы для населения в результате изменения модели наценки на лекарства сократились. При анализе цен на ТОП-200 самых часто назначаемых рецептурных препаратов средняя цена в аптеках в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 17%. Наиболее заметное снижение цен наблюдалось на лекарства, цена которых ПРЕВЫШАЕТ 10 евро», - указывает Министерство здравоохранения при анонсировании поправок (выделено нами - авт.).

Но: «»Министерство здравоохранения продолжает оценивать реформу и при необходимости внесёт изменения».

Кто и когда получит скидку

Первая волна скидок начнется в разгар лета — с 1 июля 2026 года.

С этого момента платить 75 центов «за улыбку фармацевта» больше не придется в двух случаях:

во-первых, если вы покупаете некомпенсируемые или компенсируемые на 75% рецептурные лекарства, цена которых в аптеке не превышает 10 евро за упаковку;

во-вторых, этот сбор отменят для беременных женщин и молодых мам (в период до 70 дней после родов), если они берут медикаменты из специального «списка М» (компенсируемые лекарства для материнства) стоимостью до 10 евро;

Второй этап наступит осенью — с 1 сентября 2026 года:

с этой даты от аптечного сбора в 75 центов полностью освобождаются люди с инвалидностью I группы. Причем для них лимит в 10 евро действовать не будет — сбор обнуляется при покупке абсолютно любых рецептурных препаратов.

А вот для украинских граждан, нашедших убежище в Латвии, новости менее радостные. С той же даты, 1 сентября 2026 года, государство перестает полностью покрывать за них плату за услуги фармацевта из бюджетных средств.

Отныне украинцам придется платить те же 0,75 евро за рецепт, что и большинству обычных жителей Латвии. При этом на них будут распространяться точно такие же общие льготы, как и на латвийцев (например, если украинский пациент — ребенок или покупает лекарство дешевле 10 евро, сбор с него не возьмут).

И об аптечном бизнесе

Попутно правительство решило немного подрезать бюрократические цепочки для фармацевтического бизнеса.

Теперь производители лекарств, их параллельные дистрибьюторы и импортеры должны сообщать в Государственное агентство лекарств об изменении цен за пять дней до их введения (раньше на это давали неделю).

А декларировать цены производителям теперь придется всего раз в год, строго в начале года, вместо прежних двух раз.

О полной стоимости «улыбки фармацевта»

При внедрении аптечной реформы 2025 года указывалось, что полная стоимость услуги фармацевта за обработку одного рецепта составляет 1,50 евро.

Более того, если аптека или её филиал является единственным спасительным островком в конкретном глухом населенном пункте, то тариф за один обслуженный рецепт вырастает до 2,50 евро.

Просто до сих пор эту сумму государство и пациент делили пополам. Покупатель – фиксированные 75 центов (если у него нет льгот), а оставшуюся часть суммы (75 центов в обычных аптеках или 1,75 евро в единственных на округу) аптекам компенсирует Национальная служба здравоохранения напрямую из государственного бюджета.