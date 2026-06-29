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Спецназ Португалии тренируется в домах Латвии 0 468

Наша Латвия
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: армия

Фото Минобороны ЛР

В июне в Латвии прошли международные военные учения BALTOPS 26, в ходе которых силы союзников отрабатывали проведение операций на море, в воздухе и на суше.

Один из эпизодов учений в Латвии состоялся на военной базе «Межайне» в Скрунде, где подразделение специальных операций Военно-морских сил Португалии совместно с союзниками провело тренировочную рейдовую операцию.

В ходе BALTOPS 26 в Латвии отрабатывались эвакуация, обезвреживание морских мин, десантные операции, а также испытания подводных роботизированных систем.

В учениях в Латвии были задействованы подразделения вооруженных сил США, Литвы, Португалии и Румынии.

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#США #Литва #Португалия #Латвия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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