29 июня 2026 года чтят память Тихона Амафунтского, а также Тихона Медынского. День этот называли Тихон Тихий. Отчасти по созвучию имени и слова, отчасти — потому что считалось, что именно в этот период затихают птицы, только соловей продолжает петь до дня Петра и Павла (12 июля).

О чем вспоминают в Церкви 29 июня 2026 года

Тихон Амафунтский. Тихон жил в IV-V веках. Он родился на Кипре в городке Амафунте в верующей христианской семье. Уже в юности ему была дарована возможность чудотворения. Это позволило ему совершать много чудес, исцелять людей, а также он просто помогал людям утешением и добрыми делами.

Юноша был принят в церковный клир, сперва он был чтецом, а потом - посвящен епископом города Мемноном в дьяконы. И после смерти епископа Амафунтского Мемнона был избран на его место. Тихон безжалостно искоренял язычество на Кипре, уничтожал капища, исповедовал веру перед язычниками, но был неизменно милостив к своей пастве. Он много сделал для укрепления веры в своем регионе и мирно скончался в 425 году.

Тихон Медынский. Он жил в XV веке и отроком пришел из Киева, где родился, в Москву. Здесь, в Чудовом монастыре, он принял иночество. После чего удалился в одиночестве на берег небольшой речки Вепрейки, которая впадает в Угру, где, когда святой уже будет на закате жизни, как раз состоится знаменитое стояние на Угре, которое положило конец игу на Руси. Он поселился совсем один в дупле дерева посреди чащи. Питался исключительно дикоросами и пил из источника, который известен до сих пор как кладезь преподобного Тихона. Считается, что он имеет целебные свойства.

Как-то к Тихону приехал местный князь Василий Ярославович и потребовал покинуть его земли, но, когда он замахнулся нагайкой на Тихона, то рука его удивительным образом онемела. Отшельник помолился и князь выздоровел, после чего со слезами просил прощения и умолял его остаться здесь навсегда и основать обитель. Тихон принял предложение Василия, вскоре в лесу была построена церковь в честь Успения Богородицы, а вокруг нее стала создаваться обитель. Тихон скончался в глубокой старости, приняв перед смертью великую схиму.

Смысл праздника

Вспоминаются святые, посвятившие жизни укреплению роли православия и усилению Церкви.

Что можно делать 29 июня 2026 года

— Принято удобрять почву.

— Хорошо бы собрать в гости дружную компанию и угостить всех.

— Прекрасный день, чтобы сделать подарки близким.

— Отличный день для уборки, стрики и готовки.

Что нельзя делать 29 июня 2026 года

— Не стоит замешивать тесто и печь пирожки или хлеб.

— Не надо поливать в этот день огород.

— Не стоит лодырничать.

— Не принимайте важные решения.