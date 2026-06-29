В понедельник в Латвии ожидается жаркая погода, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Днём будет преимущественно солнечно и сухо. Лишь местами на небе появятся небольшие облака.

Ветер останется слабым. Во многих районах страны ожидается сильная жара, а местами — очень сильная: температура воздуха повысится до +27…+32 градусов. На побережье будет прохладнее — +23…+26 градусов.

Синоптики также предупреждают, что уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.

В Риге понедельник также будет солнечным и без осадков. При слабом ветре воздух прогреется до +28…+30 градусов.