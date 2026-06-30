Маленькие охотники подстерегают нас повсеместно: в лесах, на лугах, на лужайке возле дома. Близкое знакомство с ними грозит нам зудом, аллергией и серьезными инфекциями. Но это не значит, что прогулка, скажем, за черникой или отдых на природе – невозможны...

«Лучший способ избежать заболевания клещевым энцефалитом, боррелиозом или другой болезнью, которую вызывают переносимые клещами патогены, — сделать вакцину от энцефалита и все возможное, чтобы клещи не присосались! – советует сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре».

Эфирные масла – для легкой защиты

«Часто посетители аптеки просят «что-то натуральное» в плане защиты от тех же комаров и клещей, – объясняет фармацевт Елена Бебре. - Такие средства есть, но сразу должна сказать, что они хороши как дополнительная мера защиты во время коротких прогулок, но никак не для пикника на природе или туристического похода.

Можно наносить на кожу эфирные масла: цитронеллы, лаванды, герани, кедра, эвкалипта лимонного (с их добавлением летом можно мыть полы – пара капель на ведро). Для здоровья эти средства безвредны, если, конечно, нет индивидуальной непереносимости».

Фармацевт подчеркивает, что эфирные масла работают как небольшой зонт во время сильного дождя с ветром, – ноги все равно промокнут, да и спина, и руки - тоже…

«Действие эфирных масел значительно слабее по сравнению с современными аптечными репеллентами. Важно понимать, что натуральные «репелленты» могут не подойти людям с аллергией, поэтому их предварительно необходимо протестировать на маленьком и незаметном участке тела. С осторожностью используйте цитрусовые эфирные масла – при попадании на кожу они увеличивают ее восприимчивость к солнечным лучам, что может стать причиной ожога, – предупреждает фармацевт.

Надежнее всего (если говорить о доме) может оказаться москитная сетка, установленная на окне: экологичный и проверенный способ».

Ученые говорят, что наиболее привлекательные места для комаров - ноги человека, так как там живут бактерии, которые источают соблазнительный для них аромат.

Миф, которому не стоит доверять

«Не советую употреблять чеснок в целях отпугивания кровососущих – это миф, – улыбается Елена Бебре. – Чеснок, конечно, полезен в разумных дозах, но комарам и клещам его запах не противен ничуть!

Скажу еще, что камфорное масло и раствор валерьяны привлекают, может быть, котиков, но бесполезны в качестве защиты от укусов кровососущих насекомых и клещей».

Для полноценной защиты – только качественные репелленты

Фармацевт обращает внимание на то, что в нашей стране основную опасность представляют не столько комары (малярию и желтую лихорадку в нашем климате они пока не переносят), сколько клещи — переносчики клещевого энцефалита и болезни Лайма, поэтому вопрос защиты следует рассматривать прежде всего с точки зрения профилактики укусов клещей. Прививку от клещевого энцефалита надо делать обязательно.

«Ну а для отпугивания всех кровососущих рекомендую использовать репелленты: они доступны в аптеках в форме аэрозоля, спрея или лосьона, – рассказывает фармацевт. - При выборе наиболее подходящего препарата рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом, так как у каждого продукта свой состав, подходящий для разных возрастных групп и для разных видов насекомых. Одним из наиболее эффективных активных веществ является DEET (синтетическое активное вещество диэтилтолуамид), обеспечивающее надежную защиту от клещей, мошек, комаров, слепней и вообще широкого спектра насекомых.

Диэтилтолуамид — одно из наиболее проверенных веществ в составе репеллентов; его используют для защиты от ползающих и летающих кровососущих уже более 60 лет.

В предназначенных для детей продуктах концентрация DEET ниже, поэтому важно советоваться с фармацевтом и оценивать пригодность продукта по возрасту. Специалист аптеки подберет лучшее средство, которое сможет обеспечить защиту до 8 часов - даже в районах с высокой активностью клещей».

Елена Бебре предупреждает, что репеллент с DEET может раздражать чувствительную кожу, а при прямом попадании способен повреждать оправы очков и синтетические ткани.

«В последние годы появляются разные репелленты, в составе которых есть икаридин (Picaridin, Icaridin), – это современная альтернатива DEET. Такие препараты практически не имеют запаха, не оставляют жирных следов на коже и тканях, не повреждают пластик и ткани. Обычно они хорошо переносятся детьми и людьми с чувствительной кожей», – отмечает фармацевт. Она объясняет, что всегда можно подобрать лучшую защиту от насекомых и клещей для конкретного человека, а также подходящую для всех членов семьи.

«Есть комбинированные репелленты, куда добавлены натуральные эфирные масла, или специальные – для дачников, грибников. Для кратковременных прогулок подойдут средства с меньшей концентрацией, тогда как для длительного пребывания в лесу рекомендуется использовать препараты с содержанием DEET до 50%. Однако помните, что даже самый качественный репеллент не заменяет закрытую одежду, регулярный осмотр тела после прогулки и, повторю еще раз, - напоминает Елена Бебре, -- вакцинацию против клещевого энцефалита».

Первая помощь после укусов

Независимо от того, какое именно насекомое укусило, важна своевременная и правильная реакция для уменьшения дискомфорта и предотвращения возможных осложнений.

«Если вас ужалила пчела (оса), охладите место укуса с помощью холодного компресса (например, упаковки льда, обернутой полотенцем). Холод помогает уменьшить отек, боль и воспалительную реакцию.

В летней аптечке должны быть мази от кожного зуда, – объясняет фармацевт. - А также антигистаминные гели и какое-то пероральное (которое принимается внутрь) противоаллергическое средство, чтобы купировать опасную реакцию организма!

Фармацевты могут порекомендовать антигистамины второго поколения, активными веществами которых являются лоратадин, цетиризин и другие компоненты. Такие препараты не вводят в сонное состояние, принимаются один раз в сутки, они убирают или снижают неприятную симптоматику аллергии: слезотечение, резь и зуд в глазах, отеки, насморк, чихание, покраснения на коже.

Старайтесь не расчесывать место укуса (особенно большой зуд после укусов комаров и слепней), чтобы не привести к дополнительным повреждениям и повышению риска инфекции. Можно подержать на поврежденном участке кожи кусочки раздробленного льда (в марле) или использовать охлаждающий гель – это немного снижает неприятные ощущения.

Фармацевт также обращает внимание на то, что, если укусы случились в районе головы, лица, рта и если наблюдается чувство удушья, надо вызывать неотложную медицинскую помощь или незамедлительно обращаться за помощью к врачу в ближайшее медицинское учреждение.

«Место расчесанного укуса (например, во сне) во избежание инфекций следует обработать антисептиками (хлоргексидин, повидон-йод)», - рекомендует Елена Бебре.

Фармацевт напоминет, что категорически нельзя заливать маслом (спиртом и пр.) присосавшегося клеща, так как это заставляет членистоногого срыгивать содержимое кишечника в кровь человека, резко повышая риск заражения боррелиозом или энцефалитом.

Фармацевтическая рекомендация: только механическое удаление (пинцетом - можно купить в аптеке). После извлечения кровососа нужно обработать ранку антисептиком (хлоргексидин, повидон-йод).

Самого клеща желательно отдать на анализ в лабораторию (проверить клеща сразу и на энцефалит, и на болезнь Лайма и ряд других инфекций предлагают лаборатории Centrālā laboratorija), чтобы понимать, инфицирован он или нет, и принимать соответствующие действия».