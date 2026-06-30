Жители Тукумского края возмущены реконструкцией автобусных остановок на дороге, где регулярное автобусное сообщение давно отсутствует. В Latvijas Valsts ceļi объясняют, что остановки восстанавливают в рамках ремонта дороги, поскольку они по-прежнему числятся в официальном реестре.

В Тукумском крае на дороге V1101 между Лиепайским шоссе и Лестене обновляют восемь автобусных остановок, несмотря на то, что регулярные автобусы по этому участку уже давно не курсируют. Работы вызвали недоумение у местных жителей, которые считают такие расходы неоправданными.

В редакцию передачи Bez Tabu (ТВ3) обратился местный житель Ингус, обративший внимание на масштабное строительство остановок на участке длиной менее десяти километров.

«По этой дороге общественный автобус уже давно не ездит, а все остановки обновляют. Всё это выглядит очень странно. Обновлять то, что никому не нужно, — глупое решение. Деньги девать некуда», — говорит он.

С ним согласны и другие жители Лестене. По их словам, общественный транспорт здесь появляется крайне редко, а некоторые утверждают, что автобус проходит по дороге всего один раз в неделю.

В самоуправлении Тукумского края сообщили, что не обращались с просьбой реконструировать остановки и не планируют открывать новые автобусные маршруты на этом участке. Более того, школьные автобусы здесь также не используют эти остановки, поскольку детей забирают непосредственно от домов.

Тем не менее работы продолжаются. По данным Latvijas Valsts ceļi, стоимость восстановления восьми остановок составляет 27 500 евро.

В дорожном предприятии объясняют, что остановки невозможно было исключить из проекта ремонта дороги, поскольку они по-прежнему входят в официальный перечень остановок, который ведёт Дирекция автотранспорта.

«На данном участке одновременно с обновлением дорожного покрытия восстанавливаются восемь остановок. Все они включены в актуальный перечень остановок Дирекции автотранспорта и будут доступны для транспорта по требованию, а также для других пассажирских перевозчиков», — пояснили в Latvijas Valsts ceļi.

Местные жители считают, что средства можно было использовать гораздо эффективнее. По их мнению, в первую очередь внимания требует другой участок этой же дороги — между Лестене и Тукумсом, где общественный транспорт действительно ходит регулярно.

Именно там, по словам жителей, остановки находятся в плохом состоянии, а значительная часть дороги до сих пор остаётся гравийной. Однако в Latvijas Valsts ceļi сообщили, что в ближайшие годы капитальные работы на этом участке не запланированы.

Ситуация вновь привлекла внимание к тому, насколько проекты дорожной инфраструктуры соответствуют реальным потребностям жителей. Формально остановки существуют в государственных реестрах, однако фактически регулярного автобусного сообщения здесь нет, и наличие объекта в официальных документах ещё не всегда означает его востребованность в повседневной жизни.