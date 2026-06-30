Во всех официальных местах для купания в Риге вода прогрелась как минимум до +20 градусов. Самой тёплой она оказалась в озере Бабелитис, где температура достигла +25 градусов.

Любителей купания в Риге ждут отличные условия: во всех официальных местах для отдыха у воды температура уже превысила отметку +20 градусов.

По данным Рижской муниципальной полиции, самой тёплой вода сейчас является в озере Бабелитис, где она прогрелась до +25 градусов.

На втором месте — Даугава у Луцавсалы с температурой +23 градуса.

Ещё один популярный городской пляж — на Кипсале — встречает отдыхающих водой температурой +22 градуса.

В Кишэзерсе и Вакарбулли вода прогрелась до +21 градуса.

Самой прохладной среди официальных мест для купания остаётся вода в Вецаки и на Даугаве у Румбулы, однако и там её температура достигла комфортных +20 градусов.

Что важно знать: температура воды выше +20 градусов считается комфортной для большинства отдыхающих, поэтому сейчас хорошие условия для купания сложились на всех официальных рижских пляжах.

Высокие температуры воздуха последних дней способствовали быстрому прогреву воды как в озёрах, так и в реке.

Если тёплая погода сохранится, температура воды в ближайшие дни может стать ещё выше, особенно в небольших и неглубоких водоёмах.