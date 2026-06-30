Одна из самых популярных детских площадок Риги в жаркие дни почти опустела. Родители жалуются на нехватку тени и неработающий фонтан, а температура игровых конструкций достигает значений, при которых активные игры становятся некомфортными.

Во время сильной жары детская площадка на улице Барона, которая обычно заполнена семьями с детьми, заметно опустела. Главная причина — отсутствие достаточной тени и отключённый фонтан, который раньше помогал детям охладиться, рассказывают Новости ТВ3.

Даже в середине дня здесь можно встретить лишь немногих посетителей. Родители признаются, что долго находиться на солнце детям тяжело, а без возможности освежиться прогулка быстро заканчивается.

Одна из посетительниц площадки Анда рассказала, что новые навесы немного улучшили ситуацию, однако этого недостаточно.

«Для детей было бы намного лучше, если бы работал фонтан. Хорошо, что появились навесы, но нужны деревья. Правда, пока они вырастут, пройдёт ещё немало времени», — говорит она.

Сейчас укрыться от солнца можно лишь в нескольких небольших зонах с лавочками и тканевыми навесами. Для большой игровой площадки этого явно недостаточно.

Ростислав, приехавший в Ригу с семьёй из Бельгии, отметил, что по сравнению с его предыдущим визитом пять лет назад людей здесь стало значительно меньше.

«Очень мало людей. Мне хорошо сидеть в тени, но детям было бы гораздо комфортнее, если бы работал фонтан», — рассказал он.

Измерения показали, насколько сильно нагреваются игровые конструкции. Температура воздуха в тени составляла около +30 градусов, а поверхность одного из самых популярных аттракционов — батута — всего за несколько минут прогрелась до +45 градусов.

В Рижской думе пояснили, что за включение и отключение фонтана отвечает пользователь площадки — расположенная рядом школа. Именно она подаёт заявку обслуживающей организации.

По словам начальника Управления строительства Департамента имущества Рижской думы Мариса Межзиле, заявка уже поступила, а обслуживающая организация пообещала ускорить запуск фонтана с учётом установившейся жары. Если работы пройдут по плану, фонтан может заработать уже на следующий день.

Проблему планируют решать и в долгосрочной перспективе. В рамках проекта «Затенение площадки на Барона» предусмотрена высадка 18 деревьев, а также создание дополнительных теневых зон с навесами и конструкциями для вьющихся растений. Сейчас проект проходит необходимые согласования, поэтому появления полноценной естественной тени жителям придётся ещё подождать.

Жаркие периоды в Латвии становятся всё продолжительнее, поэтому вопросы затенения общественных пространств и доступа к воде становятся всё более актуальными для городских детских площадок.

Пока проект по озеленению только готовится к реализации, комфорт детей на площадке на улице Барона во многом будет зависеть от того, насколько быстро заработает фонтан.