Германия и Нидерланды создали военный командный центр для сдерживания России на восточном фланге НАТО.
Европа берет на себя больше обязательств, чем за последние 35 лет, заявил американский генерал Кристофер Донахью, командующий Сухопутными силами НАТО: «Именно так и работает сдерживание: с помощью ботинок в грязи, а не слов с трибуны».
При этом США продолжат вместе с европейскими союзниками защищать страны Балтии, добавил он на церемонии в эстонском городе Валга: «Вы готовы к новым свершениям и подкрепляете слова делами, и Соединенные Штаты будут рядом с вами».
До сих пор войска НАТО в трех странах Балтии и на севере Польши находились в подчинении единого международного штаба в польском городе Щецин. Теперь все части НАТО в Эстонии и Латвии, а также национальные подразделения сухопутных войск перейдут под командование Первого германо-нидерландского корпуса. Это может позволить увеличить численность в полтора раза.
Новый командный центр будет руководить военными учениями, подготовительными мероприятиями и обороной региона в случае нападения со стороны России. «Добавив еще один высокоэффективный штаб на восточном фланге НАТО, мы повышаем боеготовность, укрепляем структуры оперативного управления и усиливаем способность сдерживать любого потенциального противника», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Новая структура позволит альянсу выделить больше военных для защиты региона. Под командование Первого германо-нидерландского корпуса поступят две находящиеся в Эстонии и Латвии дивизии НАТО. Но при полной боевой готовности в корпус, как правило, входят три дивизии, или от 40 до 60 тысяч военнослужащих, отмечает Reuters.
Не все они будут находиться в регионе в мирное время, но наличие нового корпуса, отвечающего за оборону стран Балтии, позволит НАТО «оперативно развернуть значительные силы», сказал агентству военный чиновник одной из стран альянса, передает The Moscow News.
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