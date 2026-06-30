Европа берет на себя больше обязательств, чем за последние 35 лет, заявил американский генерал Кристофер Донахью, командующий Сухопутными силами НАТО: «Именно так и работает сдерживание: с помощью ботинок в грязи, а не слов с трибуны».

При этом США продолжат вместе с европейскими союзниками защищать страны Балтии, добавил он на церемонии в эстонском городе Валга: «Вы готовы к новым свершениям и подкрепляете слова делами, и Соединенные Штаты будут рядом с вами».

До сих пор войска НАТО в трех странах Балтии и на севере Польши находились в подчинении единого международного штаба в польском городе Щецин. Теперь все части НАТО в Эстонии и Латвии, а также национальные подразделения сухопутных войск перейдут под командование Первого германо-нидерландского корпуса. Это может позволить увеличить численность в полтора раза.

Новый командный центр будет руководить военными учениями, подготовительными мероприятиями и обороной региона в случае нападения со стороны России. «Добавив еще один высокоэффективный штаб на восточном фланге НАТО, мы повышаем боеготовность, укрепляем структуры оперативного управления и усиливаем способность сдерживать любого потенциального противника», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Новая структура позволит альянсу выделить больше военных для защиты региона. Под командование Первого германо-нидерландского корпуса поступят две находящиеся в Эстонии и Латвии дивизии НАТО. Но при полной боевой готовности в корпус, как правило, входят три дивизии, или от 40 до 60 тысяч военнослужащих, отмечает Reuters.

Не все они будут находиться в регионе в мирное время, но наличие нового корпуса, отвечающего за оборону стран Балтии, позволит НАТО «оперативно развернуть значительные силы», сказал агентству военный чиновник одной из стран альянса, передает The Moscow News.