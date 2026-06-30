Латвия готовится к смене поколений среди семейных врачей: многие действующие специалисты уже достигли пенсионного возраста. Однако главная проблема сегодня не в нехватке выпускников, а в том, что молодые врачи предпочитают работать в Риге и её окрестностях.

Система семейной медицины в Латвии в ближайшие годы столкнётся с серьёзной сменой поколений, пишет Latvijas Avīze.

По данным специалистов, каждый третий семейный врач уже находится в пенсионном или предпенсионном возрасте, а в ряде регионов доля врачей старше 65 лет превышает половину.

Так, в Екабпилсе пенсионерами являются семь из 14 семейных врачей, в Айзкраукльском крае — 11 из 17, в Салдусском крае к этой возрастной группе относятся 63% врачей, а в Ливанском крае — около 60%.

При этом проблема заключается не в отсутствии подготовки новых специалистов.

За последние годы государство значительно увеличило количество бюджетных мест в резидентуре по специальности «семейная медицина»: с 14 в 2007 году до 55 в 2024-м.

Однако заполнить их полностью не удаётся. Например, в прошлом году были заняты только 37 из 55 мест, а в 2025 году часть мест также осталась вакантной.

Что важно знать: даже те молодые врачи, которые заканчивают обучение, чаще всего выбирают работу в Риге или Рижском регионе. Таким образом, дефицит кадров в регионах связан прежде всего не с количеством выпускников, а с их выбором места работы.

Как объясняет семейный врач из Айзкраукле Сандра Силиня, молодые специалисты обращают внимание не только на условия работы. Для них важно, чтобы рядом были детские сады, школы, возможности для дополнительного образования детей, культурная жизнь и работа для супруга или супруги.

Есть и ещё одна проблема.

По словам молодого семейного врача из Бауски Анце Буки, иногда специалисты готовы принять практику в регионе, однако действующие врачи пенсионного возраста не спешат уходить и передавать пациентов преемникам.

При этом законодательство не предусматривает механизмов, которые позволили бы обязать врача завершить практику после достижения определённого возраста.

В Национальной службе здравоохранения отмечают ещё одну тенденцию: пациенты всё чаще самостоятельно переходят из практик пожилых врачей к более молодым коллегам.

В некоторых регионах число пациентов у отдельных семейных врачей уже значительно сократилось. Самая небольшая практика сейчас зарегистрирована в Салдусе и насчитывает всего 203 пациента.

Пока острой нехватки семейных врачей в регионах ещё нет — новых специалистов сейчас ищут лишь в нескольких местах. Однако эксперты предупреждают, что в ближайшие годы проблема может стать значительно серьёзнее, если смена поколений не будет происходить быстрее.