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С сентября 40 тысяч учителей потеряют в зарплате 1 434

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2026
grani.lv
Изображение к статье: Педагоги на акции протеста

В связи с переходом на 40-часовую рабочую неделю осенью заработок латвийских педагогов упадет. По предварительным подсчетам, в зарплатах немного потеряют примерно 40 000 учителей.

В сентябре латвийских учителей ждет очередной неприятный сюрприз от государства, которое в очередной раз решило на них сэкономить. Как заявила в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага, около 40 тысяч учителей ждет снижение зарплаты.

Признавая, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, Ванага подчеркнула, что уже дважды (при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах) это имело негативный побочный эффект, и учителя неизменно теряли в зарплатах. Кто пять, кто двадцать пять евро, но больше на эти грабли педагоги наступать не намерены.

Чтобы не допустить негативных последствий для учительских заработков, профсоюз предлагает перенести изменения относительно 40 часов в неделю на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов, согласованный с правительством еще в декабре 2025 года. А если это невозможно, то, по мнению Ванаги, учителям следует предусмотреть компенсации. «Надеемся, что нас услышат», — сказала она, намекнув, что, если договориться не удастся, профсоюз оставляет за собой право прибегнуть к забастовке. Хотя, положа руку на сердце, очень сомнительно, что при нынешнем состоянии бюджета правительство сумеет изыскать средства на компенсации.

Денег нет и в ближайшем будущем не предвидится. О чем, к слову, красноречиво свидетельствует сокращение финансирования учебных материалов. По словам главы LIZDA, если сейчас на одного ученика предусмотрено для этих целей 35 евро, то уже с января эта сумма уменьшится на 14 евро. Таким образом, на повседневный инструмент педагогов не хватает 3,5 миллиона евро. Это свидетельствует ровно об одном – образование (как, впрочем, и медицина) как финансировалось, так и будет финансироваться по остаточному принципу, так как у государства сегодня другие приоритеты.

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#образование #Латвия #зарплата #бюджет #учителя #финансирование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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