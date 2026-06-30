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С завтрашнего дня за благополучием домашних животных будет следить полиция 0 30

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2026
LETA
Изображение к статье: кошка и собака в полицейских фуражках

Согласно поправкам к Закону о защите животных, с 1 июля 2026 года, жалобы о возможных нарушениях требований благополучия домашних животных будут проверять сотрудники муниципальной полиции.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) будет привлекаться только в случаях, когда возникнут обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными.

Это означает, что жителям о возможных нарушениях благополучия домашних животных нужно будет сообщать в муниципальную полицию своего самоуправления, а не в PVD, как это было до сих пор.

PVD и после 1 июля продолжит контролировать благополучие домашних животных на объектах ветеринарного надзора — например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых местах и других зарегистрированных в PVD объектах. Также служба будет обеспечивать оценку административных нарушений и принимать решения в случаях жестокого обращения с животными и причинения физического вреда другим животным.

В 2025 году PVD получила 1276 заявлений о возможных нарушениях требований благополучия домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. То есть всего четверть.

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#полиция #защита животных
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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