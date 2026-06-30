Во вторник жители Зиепниеккалнса, Торнякалнса и Агенскалнса временно останутся без горячей воды. АО «Rīgas siltums» проводит плановые гидравлические испытания тепловых сетей, необходимые для проверки их состояния перед следующим отопительным сезоном.

АО «Rīgas siltums» проводит гидравлические испытания тепловых сетей теплоцентрали «Зиепниеккалнс». В связи с этим на один день будет прекращена подача горячей воды в нескольких районах столицы.

Отключение затронет жителей Зиепниеккалнса, Торнякалнса и Агенскалнса.

Ещё вечером накануне температура горячей воды начала снижаться. Это связано с тем, что перед испытаниями теплоноситель специально охлаждают примерно до +45 градусов.

В компании объясняют, что такая мера позволяет избежать попадания очень горячей воды в окружающую среду, если во время проверки будут обнаружены повреждения трубопроводов.

Что важно знать: в нормальной ситуации гидравлические испытания занимают один день. Если неисправностей не выявят, горячее водоснабжение планируется восстановить уже вечером.

Если же во время проверки специалисты обнаружат повреждения тепловых сетей, отключение может продлиться до завершения ремонтных работ.

Гидравлические испытания являются ежегодной профилактической процедурой. Они позволяют заранее выявить слабые места трубопроводов и провести ремонт до начала отопительного сезона, снижая риск аварий зимой.

«Rīgas siltums» рекомендует жителям учитывать временное отсутствие горячей воды при планировании дня.

Компания остаётся одним из крупнейших поставщиков теплоэнергии в столице. По итогам первого полугодия финансового года её оборот превысил 208 млн евро, а прибыль выросла более чем на 20%.