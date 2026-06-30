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Находка в латвийском лесу: обнаружен сенсационный гриб 0 256

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мутинус Равенеля

Как рассказала миколог Юлия ПЕТУХОВА, мутинус Равенеля (на фото) крайне редко встречается в наших краях. Гриб родом из Северной Америки, а нашли его совсем недавно под Прейли.

Мутинус Равенеля (лат. Mutinus ravenelii), также встречается название «сморчок вонючий» — вид грибов из семейства Весёлковые (Phallaceae).

Гриб имеет необычный внешний вид и резкий неприятный запах. Сначала он развивается в почве как светлое «яйцо», затем из гриба вытягивается полая розово-красная ножка с темной слизистой массой спор на верхушке.

К слову, и находят этот гриб, чаще всего, по неприятному запаху - кажется что где-то рядом разлагается трупик мышки, птички и т.д... Примерно ту же самую историю рассказали прейльские грибники.

Гриб назван в честь американского миколога Генри Уильяма Равенеля. Он нашел и описал этот гриб в северной Америке.

Как этот вонючий сморчок добрался до лесов Латвии? Вероятно, примерно также, как канадский золотистый боровик, который уже у нас крепко обосновался.

В отличие, от канадского золотистого - мутинус Равенеля - гриб не съедобный, да и по запаху, мало, кто отважется его приготовить.

Больше интересных находок в латвийском лесу!

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#наука #Латвия #природа #грибы #открытия #запах #лес
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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