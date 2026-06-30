В июле начнется прием учащихся в профессиональную среднюю школу имени генерала Петериса Радзиньша, сообщили в Минобороны.

Подать заявку на обучение можно будет с 1 июля. Будущие учащиеся смогут подать документы до 23 июля — отправив их на электронную почту школы, по почте или подав лично.

После подачи документов кандидатам предстоит пройти вступительные испытания — проверку физической подготовки. Они пройдут очно 28, 29 и 30 июля. Результаты приема будут объявлены до 5 августа.

Напомним, школа была открыта в мае этого года. Она находится в Малтской волости Резекненского края. Это учреждение профессионального среднего образования, предлагающее лицензированные учебные программы в сфере гособороны.

В новой школе общеобразовательные предметы совмещены с освоением военных навыков и ценностей. Такой подход позволит учащимся развивать лидерские качества, чувство ответственности и физическую подготовку.

Учебная программа предусматривает практику в подразделениях Национальных вооруженных сил, а также различные практические занятия и занятия по стрельбе.

Во время обучения учащиеся будут обеспечены стипендией, оплачиваемым проживанием в служебном общежитии, четырехразовым питанием, а также необходимым материальным обеспечением.

Выпускникам также будет засчитан этап кандидата в кадеты Латвийской Национальной академии обороны и Служба государственной обороны.

По окончании школы учащиеся получат аттестат о общем среднем образовании, а также квалификацию младшего военного инструктора в соответствии с профессиональным стандартом.

Подобная средняя школа уже несколько лет работает в Кандаве.