В Бауске две трёхлетние воспитанницы детского сада «Pasaulīte» самостоятельно вышли за территорию учреждения, открыв незапертую калитку. Детей быстро заметила местная жительница, после чего их благополучно вернули в детский сад.

Инцидент произошёл в понедельник в детском саду «Pasaulīte» в Бауске.

По данным самоуправления Баускского края, две трёхлетние девочки самостоятельно открыли калитку и покинули территорию дошкольного учреждения.

Детей за пределами детского сада заметила жительница Бауски. Она сразу сообщила о случившемся в соответствующие службы.

После получения сообщения были уведомлены муниципальная полиция Баускского края и сотрудники детского сада, которые оперативно отправились за детьми.

В результате происшествия никто не пострадал.

Проверка показала, что калитка была закрыта, однако не была зафиксирована должным образом. Благодаря этому девочки смогли самостоятельно её открыть и выйти на улицу.

Что важно знать: в самоуправлении подчеркнули, что по итогам проверки оснований для увольнения воспитательницы не выявлено.

После инцидента детский сад совместно с отделом образования начал вводить дополнительные меры безопасности.

В частности, в учреждении усиливают контроль за фиксацией и запиранием калиток, а руководителям и сотрудникам дошкольных учреждений ещё раз напомнят требования безопасности и порядок действий в подобных ситуациях.

В самоуправлении также отмечают, что летом в детских садах работают дежурные группы, где вместе находятся дети из разных групп. В этот период вопросам контроля и безопасности уделяется особое внимание.

Главным итогом происшествия власти называют то, что девочки были быстро замечены прохожей и благополучно возвращены в детский сад.