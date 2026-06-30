Пришел сезон жимолости, эта ягода не самая популярная, и незаслуженно. Попробовав впервые, многие становятся её любителями. И это здорово: она очень полезна и выделяется в этом плане даже среди других ягод.

Ягоды априори одни из самых полезных продуктов. Это «пули здоровья», начиненные биоактивными веществами, в первую очередь антиоксидантами и витаминами. Но даже на их фоне у жимолости есть уникальные свойства.

В чем уникальность?

Во-первых, жимолость относится к аутсайдерам по содержанию сахаров. В среднем их около 4 г на 100 грамм ягод. Но очень во многих сортах их не больше 3 г, а это примерно половина кусочка рафинада или чайной ложки сахарного песка (в них содержится по 5,5 г сахара). Малое количество сахара влияет на вкус, ягоды кислее обычных. Но в целом вкус у жимолости очень приятный. Дегустаторы находят в нем много разных нот, среди которых, «земляничный аромат», «черничный тон», «брусничный привкус», «фруктовое послевкусие», могут быть ещё «благородная горчинка» и «пикантная терпкость».

Во-вторых, жимолость — среди чемпионов по содержанию витамина С. В большом исследовании разных сортов жимолости, опубликованном в профильном научном журнале Molecules («Молекулы»), было показано, что аскорбиновой кислоты в ней редко бывает меньше 100 мг на 100 г ягод, а может достигать и 186 мг (это почти как в черной смородине — более двух дневных норм для мужчин). Чем холоднее и влажнее условия выращивания, тем больше в ягодах этого витамина.

В чем главная польза жимолости

А теперь о главном. Применительно к ягодам это биоактивные антиоксиданты. В жимолости они в основном представлены полифенолами, лидеры среди них — антоцианы. Они преимущественно сконцентрированы в кожице и обеспечивают ягоде не только пользу, но и сине-голубой цвет. Чем он насыщеннее, тем их больше. Максимальное количество антоцианов содержится в спелых или даже перезрелых ягодах. Часто их бывает даже больше, чем в чернике и голубике, которые тоже относятся к чемпионам по антоцианам.

На втором месте по содержанию фенольные кислоты, потом идут флавонолы (кемпферол, кверцетин и т. д.), далее — флаванолы (эпикатехин, катехин и т. д.) и флавоны.

Благодаря всем этим полифенолам жимолость является суперфудом. Будучи антиоксидантами, эти вещества нейтрализуют в клетках свободные радикалы, помогая снижать системное воспаление, замедлять процессы старения организма и препятствовать перерождению клеток в злокачественные.

Флавонолы и антоцианы ещё укрепляют стенки капилляров и делают сосуды эластичными. Регулярное употребление жимолости может снижать артериальное давление и уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и, конечно, защищать от инфарктов и инсультов.

Доказано, что такие полифенолы, которые содержатся в жимолости и других ягодах, усиливают приток крови к мозгу и защищают нейроны от разрушения. В научных исследованиях показано, что они улучшают память, повышают концентрацию внимания, снижают риск развития болезни Альцгеймера и сенильной (старческой) деменции.

Хлорогеновая кислота и антоцианы очень полезны при сахарном диабете и в его профилактике. Они замедляют всасывание сахаров из кишечника, предотвращая резкие подъемы глюкозы в крови после еды.

Тайна «благородной горчинки»

В жимолости есть еще редкие вещества — иридоиды (логаниновая кислота и логанин). Они же присутствуют и в кизиле. В фармакологии их называют горечами, и именно они придают «благородную горчинку» жимолости, хотя в диких лесных сортах она может терять свое благородство, делая ягоды малосъедобными.

Иридоиды обладают мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Логаниновая кислота ещё снижает уровень мочевой кислоты в организме (что важно при подагре). А логанин активно защищает клетки головного мозга. В исследованиях показано, что он блокирует ферменты, разрушающие ацетилхолин — важнейший нейромедиатор, обеспечивающий передачу сигналов между нервными клетками. Тем самым улучшаются память и способность к обучению (т. е. действие логанинов схоже с эффектом нейропротекторов).

Так что сейчас надо пользоваться случаем и чаще есть жимолость. А если у вас она в избытке, обязательно делайте запасы на зиму. Лучшие способы — быстрая заморозка и сушка (вяление). От варенья, джемов и всяких пюре с сахаром пользы не будет.

Жимолость = жизнь + молодость

Слово «жимолость» очень необычно, невольно задумываешься о его происхождении. У филологов много версий, но, согласно главной, первоначально оно звучало как «зимолист»: некоторые виды этого кустарника являются полувечнозелеными и частично сохраняют листву на зиму. Смена начальной буквы «з» на «ж» в процессе исторического развития языка возможна под влиянием соседних звуков. И превращение «лист» в «лость» с точки зрения законов трансформации языка тоже встречается.

Но гораздо интереснее народная этимология (наука о происхождении слов — прим. ред): слово собрано из корней «жизнь» и «молодость» (якобы из-за обилия полезных веществ). Однако серьезные ученые-лингвисты эту версию полностью отвергают, так как она не имеет под собой никаких исторических и фонетических обоснований. С точки зрения филологии может быть оно и так, но вот похожую характеристику жимолости дают и на ее второй родине — в Японии: сок из этих ягод на острове Хоккайдо называют «золотым средством вечной молодости и долголетия».