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В среду сохранится жаркая погода, но с важным дополнением 0 304

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2026
LETA
Изображение к статье: Девушка с зонтом

В среду в Латвии сохранится жаркая погода, возможны сильные ливни, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью постепенно увеличится облачность, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, местами образуется туман. Температура воздуха составит +13...+18 градусов.

Первый день июля будет облачным, а после обеда Латвии достигнет зона осадков - во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, которые принесут сильные ливни.

В восточных регионах ожидается сильная жара до +27...+29 градусов. В центральных районах воздух прогреется до +24...+26 градусов, в Курземе и на побережье будет прохладнее - +20...+24 градуса.

В столице во второй половине дня также временами ожидается дождь, возможна гроза и сильные ливни. Ночная температура в столице составит +16...+18 градусов, днем воздух прогреется до +22...+24 градусов.

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#климат #погода #Латвия #прогноз #гроза #столица #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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