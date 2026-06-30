Аномально жаркая погода уже сказалась на работе крупнейших больниц Латвии. Медики сообщают о росте числа пациентов с обезвоживанием, ухудшением хронических заболеваний и сердечно-сосудистыми проблемами, напоминая, что в такие дни особенно важно избегать солнца и пить больше воды.

Высокая температура воздуха, которая несколько дней держится в Латвии, привела к увеличению числа обращений за медицинской помощью, сообщают общественные СМИ.

По словам врачей, сильнее всего жару переносят маленькие дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Кардиолог Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша Марис Лапшов рассказал, что во время одной из его смен в отделение поступил пациент с инфарктом.

Он призвал не игнорировать такие симптомы, как боль в груди, головокружение или резкое ухудшение самочувствия.

«Те, у кого много заболеваний, сильнее всего ощущают жару. Сердечная недостаточность, высокое давление, почечная недостаточность, диабет. Им действительно стоит задуматься», — отметил врач.

Об увеличении числа пациентов с обезвоживанием сообщают и в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

По словам заведующего отделением неотложной медицины Алексея Вишнякова, потеря жидкости быстро ухудшает состояние здоровья, однако во многих случаях после восполнения жидкости самочувствие пациентов заметно улучшается.

Что важно знать: в жаркую погоду врачи рекомендуют пить значительно больше воды, чем обычно. По словам сосудистого хирурга Дайниса Криевиньша, потребление жидкости в такие дни стоит увеличить примерно вдвое.

Служба неотложной медицинской помощи также фиксирует типичные для жары вызовы.

Как рассказала представитель службы Инга Витола, чаще всего помощь требуется маленьким детям, людям, которые долго находились у водоёмов без головного убора и воды, а также тем, кто долго оставался в плохо проветриваемых помещениях.

Медики напоминают, что в самые жаркие часы — примерно с 11:00 до 16:00 — желательно избегать пребывания под прямыми солнечными лучами.

Также рекомендуется регулярно пить воду, даже если не ощущается сильная жажда, носить головной убор и чаще интересоваться самочувствием пожилых родственников, которые особенно тяжело переносят высокие температуры.

По словам врачей, соблюдение этих простых рекомендаций помогает значительно снизить риск обезвоживания, теплового удара и обострения хронических заболеваний во время жаркой погоды.