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«Вы приехали просто поесть?» Клубничное хозяйство в Латвии объявило войну любителям бесплатных ягод 3 1127

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сбор клубники
ФОТО: Unsplash

«Чувствую себя использованной. Приезжают четверо взрослых мужчин, а через полчаса выходят с горсткой клубники. Вы приехали просто поесть? Так больше не будет!»

Так эмоционально латвийское хозяйство Flourishing объяснило в Facebook, почему решило срочно менять правила самосбора клубники.

Повод оказался неожиданным. По словам фермеров, некоторые посетители приезжают на поле вовсе не за урожаем, а скорее за бесплатным десертом. Другие обещают после сбора сходить за кошельком или расплатиться картой, но... больше не возвращаются.

«Физическая усталость — это мелочь по сравнению с тем, какие мысли сейчас крутятся в голове», — признаются владельцы.

После этого хозяйство объявило о новых правилах. Теперь каждая семья должна собрать минимум три килограмма клубники, а оплатить ягоды можно только наличными.

Публикация быстро собрала сотни комментариев, и пользователи тут же принялись придумывать способы борьбы с любителями бесплатной клубники.

«Перед выходом на поле нужно брать предоплату. Не хочешь платить — езжай в другое место», — предлагает один из комментаторов.

Другие считают, что минимальный объем нужно устанавливать не на семью, а на каждого человека.

«Иначе найдутся такие "братья", которые скажут, что они одна семья», — шутят пользователи.

Некоторые рассказали, что сами наблюдали странное поведение сборщиков.

«Мы с мужем были у вас в пятницу. Видела мужчину, который ходил по разным грядкам и срывал только самые большие ягоды. Несколько раз сделала ему замечание, но он сделал вид, что не слышит», — написала одна из посетительниц.

Еще одна постоянная проблема, по словам людей, — те, кто приезжает на поле просто наесться.

«С утра приезжают поесть клубники, набить сумку ягодами и еще возмущаются, когда их выгоняют с поля», — рассказал один из пользователей.

Многие признаются, что после этой истории иначе посмотрели на строгие правила некоторых клубничных хозяйств.

Одна из комментаторов подробно описала, как организован самосбор в другом месте: каждому человеку выделяют свою грядку, нельзя переходить на соседние ряды, все спелые ягоды нужно собрать полностью, а за процессом постоянно следят сотрудники.

«Раньше казалось, что контролируют слишком строго. Теперь понимаю — иначе, видимо, уже нельзя», — пишет она.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что попробовать пару ягод во время сбора — вполне нормально.

«Мы с дочкой собрали четыре с половиной килограмма и по дороге съели несколько ягод. От клубники ведь не наешься на весь день. Главное — честно заплатить за собранное», — поделилась своим мнением одна из посетительниц.

Большинство же участников обсуждения сошлись в одном: проблема вовсе не в нескольких съеденных ягодах, а в людях, которые воспринимают чужой труд как возможность бесплатно полакомиться урожаем.

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#сельское хозяйство #клубника
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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