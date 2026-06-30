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Жара до +29 градусов сохранится и во вторник, но постепенно начнёт отступать 0 89

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди играют в волейбол на пляже
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии сохранится жаркая погода с температурой до +29 градусов. Осадки маловероятны, лишь в отдельных районах восточной части страны возможны кратковременные дожди.

После нескольких особенно жарких дней летняя погода в Латвии пока не сдаёт позиции. Во вторник температура воздуха в большинстве районов страны составит от +24 до +29 градусов.

При этом синоптики отмечают, что сильная жара постепенно начнёт ослабевать. На побережье традиционно будет прохладнее — от +21 до +24 градусов.

Ожидается переменная облачность. В основном день пройдёт без осадков, однако в отдельных восточных районах страны возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер останется слабым, поэтому жара будет ощущаться довольно комфортно, особенно вдали от побережья.

Что важно знать: индекс ультрафиолетового излучения останется высоким. В самые солнечные часы рекомендуется использовать солнцезащитные средства, головной убор и по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

В Риге вторник обещает быть преимущественно солнечным. В течение дня облака временами будут закрывать солнце, однако дождя синоптики не прогнозируют.

Воздух в столице прогреется до +25...+27 градусов, а слабый ветер не окажет заметного влияния на температуру.

Хотя пик жары уже постепенно остаётся позади, ближайший день всё ещё будет по-летнему тёплым и благоприятным для отдыха на свежем воздухе.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #жара #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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