Во вторник в Латвии сохранится жаркая погода с температурой до +29 градусов. Осадки маловероятны, лишь в отдельных районах восточной части страны возможны кратковременные дожди.

После нескольких особенно жарких дней летняя погода в Латвии пока не сдаёт позиции. Во вторник температура воздуха в большинстве районов страны составит от +24 до +29 градусов.

При этом синоптики отмечают, что сильная жара постепенно начнёт ослабевать. На побережье традиционно будет прохладнее — от +21 до +24 градусов.

Ожидается переменная облачность. В основном день пройдёт без осадков, однако в отдельных восточных районах страны возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер останется слабым, поэтому жара будет ощущаться довольно комфортно, особенно вдали от побережья.

Что важно знать: индекс ультрафиолетового излучения останется высоким. В самые солнечные часы рекомендуется использовать солнцезащитные средства, головной убор и по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

В Риге вторник обещает быть преимущественно солнечным. В течение дня облака временами будут закрывать солнце, однако дождя синоптики не прогнозируют.

Воздух в столице прогреется до +25...+27 градусов, а слабый ветер не окажет заметного влияния на температуру.

Хотя пик жары уже постепенно остаётся позади, ближайший день всё ещё будет по-летнему тёплым и благоприятным для отдыха на свежем воздухе.